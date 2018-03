Malestar de los productores por el estado de rutas y caminos rurales

Las fuertes lluvias de la época y la falta de un mantenimiento constante hace que muchas rutas y caminos rurales no estén en buenas condiciones, por lo que los productores mostraron su preocupación y reclamaron obras. Desde Vialidad señalaron que están trabajando y que apuestan a realizar obras en conjunto con el sector privado.

El domingo último, se publicó en este medio una solicitada de un productor rural dirigida al gobernador, en la que se reclamó por el mal estado de un camino rural y por las promesas incumplidas de funcionarios provinciales.

En la publicación, el productor se refirió al pésimo estado del camino a Balbuena, que nace en la ruta nacional 34, a pocos kilómetros al norte de Coronel Cornejo, y conecta a diversos parajes del departamento San Martín hasta llegar luego por otras vías a Santa Victoria Este.

"Hoy el camino está intransitable y estamos incomunicados. El trazado de nuestra ruta es muy importante, recorre 200 kilómetros hasta el límite con Formosa. Nace en la ruta nacional 34, pasa por Zopota, escuela El Pescadito, escuela albergue El Desemboque pasando por muchos otros parajes hasta llegar a Alto La Sierra", señalan en la solicitada firmada por Francisco Brunetti, de la estancia Utopía.

En la misiva se apunta al director de Vialidad Provincial, Gerardo Villalba, de quien dijo: "Prometió la consolidación y enripiado de la ruta, aportando ripio y maquinarias. Nosotros, productores, el transporte". Sin embargo, agregó: "Nunca cumplió ese compromiso asumido por escrito". A su turno, Villalba respondió este punto (ver pág. 3).

Desde las entidades de productores Prograno y la Sociedad Rural de Salta también se lamentaron por el estado de los caminos.

"El estado de las rutas en general es malo en la provincia y en todo el país. La provincia no escapa a la realidad de todo el país", expresó Lucas Elizalde, titular de la Sociedad Rural de Salta. "La ruta nacional 34, que es troncal para todo el NOA, está en mal estado. Y la ruta provincial 5, que es la más importante que tiene Salta en cuanto a dimensiones y por la producción que sale de ahí, está en pésimo estado", agregó.

El problema en todos lados

El problema en los caminos no es solo en los provinciales, sino que también se da en las rutas nacionales.

La ruta nacional 34, que es muy usada por los camioneros que llevan su producción a distintos puntos, está muy deteriorada y se transforma en un peligro para quienes deban circular por ella.

Otra ruta que está en malas condiciones es la ruta nacional 16, en el sector sudeste de Salta.

Dijo que desde la Rural todos los años dialogan con Vialidad sobre la situación de los caminos, no solo por la producción sino también por la seguridad de los productores, que viajan siempre por allí. “La Provincia tiene un déficit en la atención de estos temas. Es un problema histórico. No sorprende la situación en que están los caminos porque es una historia vieja”, señaló.

Comentó que desde la Provincia dijeron que no pueden hacer todo lo que quisieran por falta de presupuesto. “Lamentablemente, creo que la Provincia está en una situación fiscal tal que difícilmente esté en condiciones de invertir fuerte en los caminos provinciales. Por las rutas nacionales, es preocupante que el Gobierno nacional no esté mejorando los caminos. El Plan Belgrano en eso tiene un déficit: las rutas no están en el radar”.

Caminos de lluvia

Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, planteó que cuando llueve mucho no se puede ingresar a los caminos vecinales ni con camioneta ni con camión.

“Todos los caminos rurales, sobre todo ahora que llovió bastante en el norte, están en un estado lamentable. Estos y las rutas provinciales, sobre todo la ruta 5, que va desde Lumbreras a Pichanal, están todos en malas condiciones. Desde hace mucho reclamamos: no solo hay que mantenerlos, sino también mejorarlos”, dijo.

“Promesas siempre hay, lo que falta son acciones concretas. Se hace muy difícil no solo producir sino también llegar ahí”, agregó.

El productor contó que desde la Provincia dijeron que esta ruta está en un proceso de mantenimiento y que no hay fondos para repavimentarla.

“Esto se planteó tanto en Vialidad como a nivel de ministerios. Es un problema que el Gobierno de la Provincia lo conoce bien. Lo que falta es velocidad en la respuesta. La ruta 5 es un caso emblemático: transporta el 80% de los granos de la provincia de Salta, está en un estado pésimo y cada vez se deteriora más”.

Cuestión de seguridad

De los Ríos consideró que el reclamo no es tanto por una cuestión económica, sino más bien para poder transitar y hacerlo en forma segura. “Son rutas que se transforman en muy inseguras por la cantidad de baches y ondulaciones que tienen. Cuando llueve, se ‘huellean’ las rutas, es decir, quedan con huellas de las que no se puede salir, se forman charcos en el medio y hay que transitar en zigzag para esquivar los pozos, lo cual es un peligro”.

“Trabajaremos en conjunto para arreglar los caminos”

Tras la publicación de la solicitada por el estado en que se encuentra el camino Balbuena, en el norte de la provincia, el titular de Vialidad Provincial dio su punto de vista sobre los trabajos en esa vía.

“Quiero aclarar que no es cierto que Vialidad no cumplió ni que yo no cumplí. Por el contrario, nosotros cumplimos e hicimos más de lo que teníamos que hacer”, aseguró.

Villalba contó sobre un incidente que hubo -en 2012- para trabajar en la parte de Balbuena.

Con respecto a las quejas actuales por el estado del camino, aseguró que ese pedido ya fue respondido por el secretario de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo: “El mandó por escrito que estamos dispuestos a trabajar y me parece fantástico que hagamos un trabajo en conjunto. Ellos manifestaron que van a poner los caños para alcantarilla, el gasoil para las máquinas de Vialidad y el árido. Si todos cumplimos, vamos a hacer un trabajo fantástico. Me parece que es un camino muy importante no solo por los productores sino también por las comunidades que viven allí y que necesitan llegar”.

Sobre el camino a Balbuena, explicó: “Esa no es una ruta provincial, sino un camino vecinal, pero estamos dispuestos a colaborar y a hacer un trabajo mejor del que se hace todos los años, pasadas las lluvias”.

Para lograr que el camino a Balbuena no quede intransitable tras las lluvias, Villalba planteó que se necesita una gran inversión: “El trabajo completo es de mil millones de pesos. Hay que hacer terraplén, alteo de camino, cunetear, tener limpia toda la zona del camino, enripiar y traer árido de Embarcación o de Orán”.

El director de Vialidad planteó que se necesita tener un presupuesto asignado específicamente para eso.