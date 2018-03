Martín Martos: “A San Antonio le juegan a muerte"

La villa ya se aseguró la clasificación, pero, nobleza obliga, busca el primer lugar de la tabla en la zona 5 del Federal C.

Martín Martos, técnico de San Antonio, lejos de relajarse por haber conseguido el primer objetivo, es autocrítico y remarcó que deben mejorar.

“Venimos trabajando hace dos meses con la mente en lograr el primer objetivo, que es la clasificación. Hubiésemos preferido que sea de otra manera, jugando bien, estando consolidados, pero por cosas del fútbol se dieron así las cosas”, sostuvo Martos, quien además, agregó: “Creo que vamos de menor a mayor. Si bien ganamos los dos primeros partidos, no jugamos bien y recién en los últimos se vio un buen desempeño. Nos está faltando un poquito de definición”.

El exdefensor, quien hace dos años que está al frente de la villa, tiene sed de revancha luego de quedar afuera a manos de Cachorros la temporada pasada. “A medida que pasa el tiempo te ves obligado estés donde estés. El año pasado cometimos errores y este año los estamos corrigiendo. Ahora fue lo mismo del año pasado, clasificamos, sorteamos una llave, pero no nos tenemos que quedar solo con eso. En los play-offs te levantás bien y pasas, te levantás mal y te quedás en el camino”.

San Antonio siempre cuenta con “chapa” de candidato, aunque para Martos todos los partidos son finales.

“Nos tocó una zona difícil, sabemos que los equipos se refuerzan, aunque no lo digan tienen sus figuras y a San Antonio le juegan a muerte, es el rival a vencer. Uno dirige un equipo que tiene un renombre y nota la obligación día a día. San Antonio es un equipo grande de la categoría y es un lindo desafío, hay que lograr el ascenso de una vez por todas”.

Por último, el entrenador le dejó un mensaje a los hinchas.

“El plantel está bien, se hizo una autocrítica muy grande, uno está en deuda y lo sabemos. Pero que la gente siga apostando, que vamos a dejar todo por lograr el título”.