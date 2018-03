Delfina Álvarez se trae el bronce y la chance de una beca

Delfina Álvarez fue a competir al Campeonato Sudamericano de triatlón con el objetivo de alcanzar un buen resultado que le permita encontrar respaldo para los proyectos que maneja a futuro. La meta la cumplió al obtener el tercer puesto en la elite de damas que le permitiría acceder a una beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

La competencia se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay. Por razones climáticas el triatlón se convirtió en duatlón debido a que el sector donde debía realizarse la etapa de natación ofrecía riesgos para los competidores. Por reglamento se modificó la competencia, pasando a disputar los tramos primero y tercero de pedestrismo y el segundo de ciclismo.

El primer puesto y la medalla de oro fue para la cordobesa Romina Biagioli con un tiempo de 1h 03m 50s; la presea de plata se la quedó la chilena Valentina Carvallo con 1h 03m 52s y el bronce fue para la salteña con 1h 04m 18s. El próximo objetivo de Delfina será una prueba en Formosa que clasifica a los Odesur.

“Fue un tercer puesto peleado hasta el final, estoy contenta por haber competido en el Sudamericano, ya que se trata de una prueba muy importante. En los últimos 300 metros mi cuerpo dijo basta. Obviamente quería el primer puesto pero llevarme un tercer lugar no es malo”, señaló Delfina. “El bronce en el Sudamericano me abre la posibilidad de una beca del Enard para consolidar los proyectos que tengo a futuro”, agregó la salteña.

También se refirió al desarrollo de la competencia. “Por cuestiones de seguridad terminó siendo un duatlón. El mar estaba muy fuerte, había mucho viento y eso era un riesgo. Los puntajes terminaron siendo menores, pero todo el resto se mantuvo igual”, contó Álvarez.

“El primer puesto y ganar es lo que me gusta, pero no menosprecio ninguno de los otros resultados. A veces uno no saca el primer puesto y termina ganando igual porque mejora los tiempos de carrera y el nivel es otro. Estoy contenta por el tercer puesto y por el acceso a una beca que me ayude a concretar un proyecto de temporada en Europa”, expresó la medallista de bronce.