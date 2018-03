Prohíben terminantemente la participación de las escuelas en las fiestas patronales de Cerrillos

Una decisión a la que muchas maestras y familiares de alumnos consideran arbitraria, echó por tierra una tradición más que centenaria como lo es la participación de las delegaciones escolares durante los desfiles de las fiestas patronales en honor a San José. La medida sería como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema, que apunta a la secularización de la educación.

“Tristeza e impotencia”, son los sentimientos que expresaron una abrumadora mayoría de docentes de la localidad. “Las fiestas patronales del pueblo, se celebran como una verdadera fiesta. Es tal vez el día más importante, en el que históricamente los establecimientos educativos fueron también protagonistas de las actividades”, explicó una docente que pidió reserva de nombre.

La orden fue transmitida por los supervisores ayer y les recordaron que está totalmente prohibido bendecir la mesa, en los jardines de infantes, y rezar.

Este año faltarán los guardapolvos blancos en los más que centenarios desfiles de Cerrillos.

La participación de las instituciones escolares estaba prevista en el programa de actividades de la parroquia San José.

Surgen interrogantes

Frente a esta medida, surge en la comunidad educativa el interrogante sobre qué pasará con los feriados de Semana Santa y del Milagro, puesto de quedar afuera las instituciones educativas de toda celebración religiosa, las clases podrían continuar normalmente para no afectar aquellos alumnos que no profesen las confesiones involucradas. "Debería tomarse en cuenta estas situaciones, puesto que no puede se le puede 'prohibir' a un chico que no profesa la religión católica de asistir a clases", comentó una docente.