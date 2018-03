“Acuarela” Ulivarri, una voz autorizada del folclore

Solo basta mencionar el apodo de “Acuarela” para saber que la historia está relacionada a ese legendario folclorista llamado Julio César Ulivarri, un hombre que colaboró para escribir bellas páginas del folclore.

El mencionado presentará su espectáculo “Repertorio de los ‘80”, el viernes 23 de marzo, desde las 22, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460.

“El nombre del recital no está relacionado a la época, sino a los años que cumpliré el mencionado día. Mis amigos querían que organizara una mega fiesta por cumplir 80 años, pero les dije que el festejo iba a ser menor y encima el regalo les iba a salir más barato, ya que la entrada general tiene un valor de 150 pesos. Así nació esta iniciativa musical”, dijo Ulivarri.

Importantes invitados tomarán parte de la partida. El maestro de ceremonia será el locutor y conductor Oscar Humacata. El guitarrista Jorge Eduardo Labanca llegará desde Buenos Aires para sumarse a la fiesta. Actuarán los solistas: Ana Laura Brizuela (tango), Luis Eduardo García, Jorge González Solá, Sabrina Dávalos, y Santiago Ulivarri Ovejero.

“La música la heredé de mi padre, quien fue cantor y guitarrero. Mi niñez la viví en Cafayate, hast los 18 años cuando mi familia se trasladó a la capital salteña. En los inicios de la década del ‘60 la vida empezó a brindarme sorpresas. Un día el recordado Lito Nieva me convocó para formar parte de un nuevo y revolucionario conjunto folclórico, Los Nombradores, para aportar la voz baja del grupo. La propuesta de quinteto se completaba con: Daniel Toro, Tito Bordones y Augusto Torres. Se trataba de una exquistez, con arreglos asombrosos para aquella época, durante un año ensamblamos las voces y la música. Solo llegamos a grabar un demo para una importante compañía discográfica multinacional. Las actuaciones solo fueron en casa de familia porque Nieva aseguraba que todavía no estábamos listos para actuar frente a público. Todavía me queda en la memoria los ensayos en la casa de la Tía Ñata, una mujer amante del canto popular y donde se realizaban memorables guitarreadas. El Tano Petrocelli era nuestro asesor y no faltaba a un solo ensayo. Luego mi lugar lo ocupó Chichí Ibarra”, sostuvo el salteño.

Luego, “Acuarela” miró hacia otros horizontes y se radicó en la provincia de Buenos Aires “Tuve el enorme placer de formar el Grupo Sombra con la notable Amelita Baltar; también estaban: Carlos Langou, Paito Guerrero y el gran Patricio Jiménez (Dúo Salteño). Grabamos discos y las actuaciones se sucedieron en innumerables salas, teatros y festivales. Fue una experiencia única”, acotó el folclorista.

“Otra propuesta que guardo en lo más profundo de mi corazón, es cuando fundamos el grupo Animaná, con Roberto Marrupe, Fernando “Chiqui” Xamena y el “Pato” Jiménez. Fue en la década del ‘80 y tuvo un impacto fuerte en la gente, todavía nos recuerdan con mucho amor. Este grupo, de gran personalidad, armonizado por el maestro Julio César Reynaga, fue presentado a la prensa oral y escrita en Buenos Aires en las instalaciones de la bodega de los hermanos Etchart y, en Salta, en el salón Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura”, resaltó.

Por distintos motivos el grupo Animaná desaparició, y Ulivarri encaró su carrera como solista. Entre las actuaciones más destacadas se puede mencionar: Festival Latinoamericano; Primer Festival de la Puna, en San Antonio de los Cobres; Teatro Mitre, de Jujuy, junto a Gerardo Macchi Falú, Domingo Ríos y Tomás Lipán); Feria Agro-Industrial de Luján de Cuyo, en Mendoza; Primer Festival de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, junto a los poetas Miguel Angel Pérez y Leopoldo Castilla y el Dúo Salteño; entre otras.

Escribió numerosos temas folclóricos, como Zamba del algarrobo, Virginia, y Escucha mi niña. Además, compuso en binomio con José Ríos y la escritora Violeta Herrero.

Desde hace varios años, Julio César se aferró a la pluma, así nacieron sus libros: Opúsculo (obra de extensión breve), Palabras (poemas), que prologó el fallecido poeta José Ríos; Anagrama (cuentos y relatos, doctor Mena); y Título provisorio (cuentos breves, relatos y poemas, Guillermo Peretti).

“Ahora mi pasatiempo es escribir, vuelco mi inspiración en mis libros y en la composición de canciones. Una etapa donde predomina la paz y la tranquilidad. Hace unos años gané el Pre Cosquín sede Salta con la cueca ‘A San Pedro’, me encantó participar”, aseveró Ulivarri.

El cantor y creador salteño estuvo presente en la última edición de la Serenata a Cafayate, con quien mantiene un romance desde sus inicios “Es una fiesta que siento mia, forma parte de mi vida. Este año estuve en el homenaje a don Arnaldo Etchart. Me vine feliz porque viví una experiencia hermosa, con notable apoyo del público”, añadió finalmente Ulivarri, quien también agradeció a la Secretaría de Cultura de la Provincia y a la Fundación Luz María, que lucha contra la violencia de género.