Gimnasia, para salir de “pobre”, se las verá en Chaco con For Ever

El albo visita esta noche a For Ever, a las 21.30, en Resistencia. Dirige Francisco Acosta. Tres cambios y un férreo esquema para llevarse algo de Chaco y recobrar la fe perdida.

Gimnasia y Tiro está urgido de salir de pobre cuanto antes. Está altamente necesitado de fe y confianza luego de un comienzo de año para el olvido en el que la fe estuvo vapuleada por situaciones futbolísticas y en el que el equipo de Alfredo Víctor Riggio atravesó los procesos menos deseados para un arranque tras un receso veraniego, en el que los objetivos y las expectativas eran otros. Por ello, rápidamente el albo tuvo que cambiar el foco y replantearse las metas propuestas, menos ambiciosas que en la pretemporada.

Dos refuerzos de peso y jerarquía que arribaron en condiciones que no eran ideales (Ivo Chaves atravesando un síndrome que disminuye sus capacidades futbolísticas y Juan José Arraya sin el ritmo de competencia esperado); dos goleadas en contra sufridas al hilo para acrecentar la pesadilla; diez goles recibidos en diez partidos; escasas respuestas anímicas y deportivas; alarmantes bajones de rendimiento individuales y colectivos; carencia de confianza y un octogonal que desnudó de entrada nomás los déficits y la ausencia de jugadores en puestos clave, tal como lo reconoció el mismo entrenador; más la prematura resignación de toda chance de ingresar a un pentagonal por el primer ascenso. Todo esto conformó un cóctel amargo para los hinchas de Gimnasia, quienes expresaron su disconformismo en todos los foros abiertos de opiniones, malestar que también se reflejó en cancha el pasado domingo, en el híbrido empate sin goles con Crucero del Norte, con un no menos pobre marco de público en las tribunas del Gigante.

Pese a todo ello, no es menor que ante el colectivero se reflejaron los primeros esbozos de recuperación para un grupo que venía golpeado, manteniendo, al menos, el arco propio en cero ante un rival con escasas pretensiones ofensivas, cumpliendo así la expectativa de su entrenador de ponerle un cerrojo a su valla y con un esquema que presupone mayor custodia en mitad de cancha, el 4-1-4-1 que el Tano volverá a implementar esta noche, a las 21:30, en el “Gigante de la Avenida” de Resistencia, cuando el millonario visite a Chaco For Ever, con la intención de salir de perdedor y de la incómoda última posición del octogonal.

Si bien el dibujo se mantiene, se estima que Riggio realizará tres modificaciones nominales de acuerdo a lo trabajado en la víspera: la inclusión del recuperado Nicolás Issa, de buen rendimiento en los minutos que estuvo en cancha ante los misioneros, para cubrir la crítica zona del mediocampo, en reemplazo del discutido Raúl Poclaba. Además, se presume el ingreso de Maxi López en el carril izquierdo, además de la variante “cantada”, el regreso de Gabriel Zuvinikar a la zaga central tras cumplir su sanción, en cuenta de Nelson Ibarlucea.



Aguardan aislados

Por decisión de la dirigencia y del cuerpo técnico, el albo armó su búnker en la ciudad de Corrientes, distante a apenas 30 kilómetros de Resistencia, de cara al partido de esta noche. Allí, el plantel de Riggio descansó, se alimentó y entrenó. Además de los titulares, concentran en el Litoral: Luciano Palos, Nelson Ibarlucea, Poclaba, Lautaro Ceratto, Luciano Herrera, Alejandro Toledo, Gonzalo Garavano y el juvenil Agustín López. Uno de ellos quedará al margen del banco de relevos. No se permitirá hoy el ingreso de hinchas visitantes.

las formaciones

CHACO FOR EVER GIMNASIA

G. Canuto M. Leguiza

M. Barale J. Hereñú

M. Cabrera J. Villarino

P. Russo G. Zuvinikar

E. Díaz J. Medina

H. Brizuela P. Agüero

O. Gómez López Macri

O. Ramírez N. Issa

L. Alzugaray P. Motta

W. Moreno M. López

Villalba Fretes Arraya o L. Herrera

DT: O. Gómez DT: V. Riggio



Estadio: “Juan A. García”

Árbitro: Francisco Acosta

Hora de inicio: 21.30

