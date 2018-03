Alerta en Orán por conjuntivitis y un probable vínculo con el zika

El oftalmólogo Jorge Nieto hizo referencia al alto número en los casos de conjuntivitis detectados en las últimas semanas en Orán y destacó que los primeros casos que vio son de Tarija y de Bermejo, al igual que en el departamento San Martín, aunque remarcó que no es oportuno hablar aún de epidemia. "Vemos que los casos están aumentando, debemos estar atentos porque hemos visto más casos de lo habitual", indicó.

Los casos que se atienden en el sector público y privado de la salud, no han sido cuantificados hasta el momento, pero la variación es notable.

El especialista manifestó que los síntomas más frecuentes son sensación de arenilla en los ojos, picazón o ardor, lagrimeo excesivo, párpados hinchados, enrojecimiento y fuerte molestia ante la luz.

La conjuntivitis es una infección de la membrana de los ojos que por lo general tiene una duración entre 5 y 7 días. "Los pacientes deben cumplir con el tratamiento y el reposo que le indica el médico y de ninguna manera deben automedicarse porque el daño sobre los ojos puede ser peor", dijo el profesional.

La Organización Mundial de la Salud se encuentra investigando los brotes de conjuntivitis en varios países de Latinoamérica. Por ahora se quiere establecer si se trata de conjuntivitis alérgica infecciosa, bacteriana o viral.

Desde las áreas de Salud y de Ambiente tanto de la Provincia como de la Municipalidad de Orán, recomendaron ante el primer síntoma detectado no automedicarse, colocarse paños fríos en los ojos, no utilizar gotas hasta tanto no sea revisado por un médico.

Para evitar el contagio se recomiendan medidas de higiene como lavado de manos, utilizar toallas diferentes, cambiar fundas de la almohada, entre otras medidas.

¿Podría ser zica?

El infectólogo Marcelo Quipildor confirmó a que la conjuntivitis es uno de los síntomas del virus zica por lo que ahora se trabaja con muestras sanguíneas para descartar que quienes padecen esa patología en los ojos tengan también la enfermedad tropical.

Ante el brote de conjuntivitis en el norte provincial, especialmente dentro de nuestro departamento, con mayor cantidad de casos en Urundel y ciudad de Orán, el Ministerio de Salud pidió a los agentes trabajar teniendo en cuenta la relación que existe entre esa infección de los ojos con el virus zica, siendo uno de los síntomas además de la fiebre, erupciones en la piel y el dolor muscular. En este sentido, el doctor Quipildor informó que se está realizando la vigilancia epidemiológica a través de análisis específicos a quienes se presentan en hospitales de la zona con malestar en los ojos para descartar que tengan zica.

Hay tres tipos de conjuntivitis: la alérgica, la bacteriana y la vírica.

Recomendación ante los síntomas



Lavarse bien las manos con jabón antiséptico y usar toallas de papel para secarlas. No refregarse. Tanto niños como adultos pueden ser afectados. También se sugiere un aislamiento de 72 horas para evitar contagios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la conjuntivitis es uno de los primeros síntomas del zica y también es el que lo distingue del dengue y de la chikungunya. Como primer síntoma, el ojo enrojece y lagrimea más de lo normal. Puede haber ardor y la sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo. Otro punto es que molesta la sensibilidad a la luz, por lo que se recomienda llevar gafas que protejan la visión y evite que se complique más el malestar.

Sin embargo lo importante es no reaccionar con temor o pánico pensando que al tener conjuntivitis sí o sí tenemos también zica; pues es solo un síntoma posible de esa enfermedad y se debe acudir a un médico para descartar que tengan relación.