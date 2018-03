El testimonio de los padres de Andrea

Los padres de Andrea ya estaban separados cuando "Chirete" Herrera asesinó a la joven. Por la tensa relación que mantienen, cada uno deslindó responsabilidades en lo que pasó.

Juan Pablo Neri manifestó que él estaba condicionado para intervenir. "Cuando me separé, mis cinco hijos se quedaron con la madre y yo estaba amenazado de que me iban a meter preso si tomaba alguna decisión", expresó el hombre. Dijo que "por comentarios de mi hijo mayor supe de esta relación, que Andrea iba a la cárcel con su madre para visitar a un primo que estaba preso". Explicó que luego tomó conocimiento de la relación con Herrera, que se había quedado embarazada y que eso lo puso muy mal.

Ante una pregunta del fiscal de Graves Atetados contra las Personas, Pablo Rivero, el testigo manifestó que "cuando la vi un día le pedí que no fuera más a la cárcel, que terminara la relación con esta persona". Indicó que conocía de vista al femicida y que sabía que estaba preso por el asesinato de su primera esposa. "Por los diarios estaba al tanto de lo que hizo y por eso cada vez que veía a Andrea le insistía en que lo deje".

"¿Cómo era su hija? ¿Era un persona que se podía defender", inquirió el fiscal. "Era callada, flaquita. No creo que haya tenido capacidad para defenderse del ataque sufrió", respondió el hombre. Y agregó: "Yo sabía que Andrea, muchas veces, hacía de madre de sus hermanos más chicos cuando su madre no estaba". Neri concluyó su testimonio en estos términos: "Hoy me arrepiento por haber no tomado una actitud más drástica cuando ella se resistía a terminar con esa relación. Si la agarraba de los pelos, quizá me hubieran metido preso, pero ella estaría hoy con vida"

Emocionada

Claudia Susana Quiroga negó en forma terminante que ella haya influido en la relación de su hija con "Chirete" Herrera. "Nunca lo conocí, lo conocí solo por las fotos que Andrea me mostró en el Facebook", aseguró. La mujer reconoció que en dos o tres oportunidades fue al penal de Villa Las Rosas para visitar a dos sobrinos que estaban detenidos.

"Andrea siempre me pedía que vayamos a la cárcel porque quería ver a sus primos y por eso acepté", dijo. Quiroga negó que en esas visitas su hija haya conocido a Herrera. "Todas las veces que fuimos ella estuvo siempre a mi lado", refirió. Según la testigo, en ese tiempo Andrea todavía era menor y por eso la acompañaba. Contó que tiempo después su hija le comentó que estaba manteniendo una relación con Herrera y recién entonces tomó conocimiento de quién era cuando su sobrino Rodrigo la llamó por teléfono desde la cárcel y le comentó que Andrea estaba yendo a visitar al femicida. "Rodrigo me dijo que para protegerla iba a pedir a las autoridades penitenciarias que le prohibieran el ingreso", afirmó la mujer.

En varios pasajes de su testimonio la madre lloró y manifestó que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Andrea ponga fin a la relación con el individuo. "Después mi sobrino me contó que se había levantado la prohibición de las visitas y que Andrea seguía yendo para encontrarse con ese hombre", expresó entre lágrimas. Y remarcó que "le hablé muchas veces; aveces se quedaba callada y cuando tuvo el bebé me respondió que ya era mayor, que el muchacho era bueno, que había cambiado, que era bueno.

Contó que la primera alerta que tuvo acerca de la conducta de Herrera la tuvo un día cuando vio que tenía un moretón en el rostro. "Le pregunté si el muchacho la había agredido, pero ella me respondió que se había golpeado no sé con qué cosa y todo quedó ahí", se lamentó. También culpó al padre de no haberla ayudado cuando se lo requirió. "El día que la mataron, yo me fui a trabajar y ella se quedó en casa, pero como era jueves lo fue a visitar y ahí pasó todo", se subrayó.

Ramona Rivero, abuela de la joven. “Quiero Justicia para mi nieta”, reclamó.



La abuela

Ramona Rivero, la abuela de Andrea, estaba muy emocionada en los minutos previos al inicio del juicio. Fue una de las primeras en llegar a la Ciudad Judicial, junto a otros familiares. "Yo lo único que pido es que se haga Justicia, que el infeliz pague por lo que le hizo a mi nieta", expresó la señora. Señaló que "lo que pasó con Andrea nos destrozó a todos. Ella era una chica buena y no merecía que el infeliz la mate como la mató".