Francescoli: “Pratto todavía no pudo rendir lo que puede rendir”

El mánager de River, Enzo Francescoli, aseguró que desde la entidad y el cuerpo técnico hay apoyo para el delantero Lucas Pratto, de quien lamentó que “todavía no pudo rendir como puede rendir”.

“Nacho (por Scocco) demostró que con la gran capacidad que tiene para definir, en poco tiempo en cancha le da mucho al equipo, y hay apoyo a Pratto que todavía no pudo rendir como puede rendir”, indicó Francescoli en declaraciones al programa Los más grandes de Radio Cooperativa AM770.

Desde que llegó a River procedente de San Pablo, en una cifra superior a los 11 millones de dólares, Pratto solo marcó un gol con la camiseta millonaria y si bien es titular en el once de Marcelo Gallardo, aún no pudo consolidarse.

Francescoli indicó que “los jugadores son seres humanos y por ahí a algunos les cuesta un poco más. A veces las cosas suceden así, uno trae un jugador y se lesiona, se engripa, las cosas no pasan rápido”.

Además se refirió a la controversia sobre la titularidad o no de Ignacio Scocco, quien en los últimos partidos ingresó desde el banco de suplentes y marcó goles decisivos.

“Scocco está muy bien. Entendió que hay momentos en los cuales él salió del equipo por un tema de su laburo en la recuperación, porque estaba teniendo algunos problemas de desgaste”, sintetizó el Principe.

Además, señaló que “(Marcelo) Gallardo explica las cosas con sinceridad y Scocco lo acepta y lo entiende. En cualquier momento puede volver a ser titular”.