Se "naftean", prenden un paco y terminan con graves quemaduras

La situación para los habitantes de pueblos como Juan Solá, Morillo, Los Blancos, Capitán Pajés y Pluma del Pato es desesperante. Y es que a pesar de que algunos niños y adolescentes de esos pueblos y comunidades originarias ubicados a la vera de la ruta nacional 81, consumen sustancias como paco o marihuana, por la facilidad en adquirirla y porque resulta más barata, ahora eligieron otro método: aspirar nafta. A esa práctica mortal los chicos la combinan con la ingesta del alcohol etílico -alcohol medicinal-, también barato y fácil de adquirir. Lo peor de todo es que, al parecer, en pleno estado de intoxicación e impregnados por el combustible, se terminan prendiendo fuego al intentar encender una dosis de paco o marihuana. El resultado: graves quemaduras y derivación al hospital.

Estragos

Esa combinación letal hace estragos en los chicos en segundos y como lo refiere el comunicador comunitario de Morillo Armando Ruiz, quien se desempeña en una FM de esa localidad en la que residen unos 10.000 vecinos, "cada vez hay más niños que se los ve en las esquinas o caminando por alguna calle como zombies. He llegado a ver en la plaza o en cualquier baldío banditas de más de 40 chicos que van desde changuitos de 6 años "nafteándose" (aspirando nafta) o tomando alcohol. También consumen paco, pero lo que ahora más nos preocupa es el tema de la nafta y del alcohol que lo consumen como si fuera un jugo", explicó detalladamente el criollo, nacido y criado en ese lugar que supo ser tan apacible y tan tranquilo pero donde los padres -totalmente superados por la situación- hoy piden la intervención del Estado mediante la Justicia, las fuerzas de seguridad, la escuela, el hospital o de quien sea para contener a los chicos.

No es una cuestión política

Armando explica que esa es la razón por la que prácticamente todo el pueblo, las comunidades aborígenes y gente de los otros pueblos cercanos vamos a marchar para expresar esta preocupación. Ayer a la tarde se concentró una multitudinaria marcha en las calles del pueblo.

"Nosotros decimos que no es una cuestión política porque no es como algunos lo quieren interpretar. Esta es una preocupación de todos y no va dirigida en contra de nadie en particular, más allá de que todos sabemos que la responsabilidad es de las autoridades, comenzando por el intendente, la gente de la Policía, de los ministerios de la provincia que no nos hacen ninguna propuesta; no nos dicen absolutamente nada y la realidad es que los padres están superados y no saben qué hacer con esta situación", expresó.

Para Armando, como para el resto de los pobladores, no pasa desapercibido el hecho de que "cuando se hacen controles en los comercios que venden alcohol a los chicos, los primeros que se enteran y sacan todo de los estantes son los propietarios de estos locales, por eso nunca hay clausuras ni decomisos. Algunos padres han seguido a sus hijos cuando van a comprar alcohol. Les hicieron fotos para acompañar la denuncia policial, pero nunca se hizo nada para impedir que se les siga vendiendo", afirmó.

“Que no les vendan alcohol ni nafta a los chicos”

Después de la marcha que culminó anoche, los pobladores elaboraron un pedido para elevarlo a todas las autoridades. Confían en que serán escuchados, no solo por la concurrida protesta de ayer, sino también porque el daño y las evidencias que dejan las drogas en el pueblo son inapelables y son los chicos quienes están sufriendo los efectos en forma directa.

“Necesitamos más policías porque la gente recurre a la comisaría pero el argumento es siempre el mismo. La jurisdicción que tienen es muy grande tomando en cuenta las comunidades originarias y los cuatro pueblos y no les alcanza el personal o no tienen móviles. Lo que pedimos es que se prohíba la venta de alcohol o nafta a los chicos pero que se controle que realmente no se haga, no que sea un día solamente. Al intendente también le pedimos que intervenga porque cuando estaba en campaña hasta lloró en la radio diciendo que iba a luchar con todas sus fuerzas para evitar que esto que viene desde hace mucho tiempo no siga pasando. Pero asumió y nunca más hizo algo en concreto con el tema de los jóvenes. Seguramente también la Iglesia, con el padre David Pinto y otras autoridades como el hospital y las escuelas junto a los padres tendrán que trabajar en forma conjunta porque esta situación no puede seguir así”, expresó el comunicador local que pertenece a una comunidad denominada Raíces Norteñas.

Remarcó que “con la venta de droga pasa algo similar; como los chicos que vendían en el complejo que fueron detenidos hace unos meses eran menores, salieron en libertad en un par de horas y siguen haciendo lo mismo”.

Armando, con la sabiduría del hombre sencillo de campo, reflexiona que “en realidad este es un problema político porque necesitamos políticas de estado -tanto municipal como de la provincia- para que ayuden a superar esta desgracia que estamos pasando porque solos, los padres ya no pueden”.