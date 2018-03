Señalizan una calle vecinal de barrio San Carlos

La vía desemboca en la avenida Ex Combatientes.

Durante las primeras horas del martes aparecieron los carteles de contramano y luego llegó el nuevo semáforo.

El miércoles, la nueva calle que corre sur - norte, al costado de barrio San Carlos, contó durante las primeras horas de la mañana con la presencia de un agente de Tránsito. De esta manera los vecinos de la zona sur, usuarios de esta nueva vía de comunicación, se encontraron con un nuevo escenario que en los últimos meses no contaba con control y demarcación de sentido. Mucho menos, permiso de paso. Esto hacía que cada conductor ya sea en auto, moto o camioneta siguiera sus instintos o necesidades urgentes para cruzar la avenida o subirse a ella. Muchas veces sin tener en cuenta el riesgo que corrían o a quiénes ponían en peligro. Por lo menos así lo explicaron los vecinos de la zona en los distintos encuentros que mantuvieron con este medio.

El miércoles en la mañana, los vecinos vieron cómo los conductores respetaban la presencia del agente de Tránsito. Lastimosamente, pasadas las 13, la necesidades de la ciudad reclamaron la presencia del enviado municipal a otros espacios. Y, entonces, los conductores olvidaron las normas de tránsito -ya expuestas en la nueva vía- y se cruzaron en contramano además de no respetar el semáforo. La Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de Salta cuenta con 22 empleados encargados de realizar el control de circulación en la ciudad. Ante el crecimiento de las vías de comunicación y la proliferación de sitios neurálgicos como la ruta 26, los estacionamientos de doble mano en la zona centro en el horario de salida de los colegios, los accidente en las avenidas por exceso de velocidad, solo por nombrar algunas de las situaciones que se presentan a diario, el control de este punto en la zona sur no se puede hacer durante todo el día. Sin embargo, desde Tránsito confirmaron que aunque ya se realizó la señalización de la nueva vía lateral a la avenida Ex Combatientes, todavía resta la construcción de una dársena a cargo de Obras Públicas.

Frente a la falta de respeto a las normas de tránsito que mostraron algunos de los usuarios de esta vía, los vecinos expresaron a este medio que los mejor "es darles una multa". Javier García compra todos los días el diario en ese semáforo y durante un encuentro con este medio agregó que al mediodía sería el mejor momento para labrar las multas. "Las motitos son las primeras en pasar apuradas. No esperan el semáforo, mucho menos ven el cartel de contramano que pusieron de ambos lados ", dijo el hombre.