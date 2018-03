Del Potro se mide ante Kei Nishikori, esta tarde en Miami

El tandilense Juan Martín del Potro, sexto del ranking mundial, se medirá esta tarde, a partir de las 15, con el japonés Kei Nishikori, en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, que reparte casi 9 millones de dólares en premios. El encuentro irá televisado por la señal de cable ESPN.

El tandilense venció el viernes por la noche al holandés Robin Haase (44) por 6-4, 5-7 y 6-2 y tras el partido contó: “Estoy cansado por todos lados. Me costó mucho el partido. Por suerte pude ganar, pero mi físico, mi cabeza, todas mis molestias están empezando a pasarme factura”.

En declaraciones a la prensa, “La Torre de Tandil” sostuvo que le “dolía todo” cuando requirió ver al médico durante el encuentro, pero destacó que “son dolores lindos, de la competencia”, en alusión a que no fueron dolencias por lesiones, como supo sufrir hace algunos años.

“Siempre me trata muy bien este torneo, recibo mucho amor, mucho cariño, por eso no me quiero ir rápido”, remarcó el tenista argentino, agradeciendo el apoyo de la gente que se acercó a ver su debut.

“Delpo” viene este año de ganar títulos en Acapulco y el Indian Wells, este último el primer Masters 1000 de la temporada, al vencer en la final al suizo Roger Federer, número uno mundial.

Cayó Federer

El joven australiano Thanasi Kokkinakis, de apenas 21 años, se dio el gusto de eliminar en la jornada de ayer al suizo Roger Federer, una leyenda viva y defensor del título, en la segunda ronda del torneo.

Kokkinakis, en su primer enfrentamiento con la leyenda del tenis mundial, se creció sobremanera para someter al Expreso Suizo con parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (7/4).

El australiano se encontrará en la tercera ronda con el español Fernando Verdasco (N.31), que más temprano en la jornada superó a su compatriota Guillermo García-López por 4-6, 6-0, 6-2.

Por otra parte, el argentino Leonardo Mayer se despidió del Masters 1000 al caer con las botas puestas ante el croata Borna Coric (N.29) en tres sets por 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Luego de haber ganado con garra su primer encuentro en el torneo, Mayer no pudo recuperarse de un peleado primer set y cedió en los dos restantes ante Coric, que se medirá en la tercera ronda contra el ganador del duelo entre el indio Yuki Bhambri y el estadounidense Jack Sock, octavo favorito.

En el historial entre ambos, el correntino aún resulta favorecido al quedar 2 a 1.