Video: limpiaron los pañuelos pintados el 24 de Marzo en plaza Belgrano y se desató la polémica

Gran revuelo se generó hoy en las redes sociales luego de que miembros de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes limpiarán en plaza Belgrano, el dibujo de los pañuelos de las Abuelas de Plaza de Mayo tras conmemorarse el pasado sábado 24 de Marzo, 42 años del último golpe de Estado.

Sin dar a conocer la tarea que se iba a realizar en las redes sociales para no generar polémica, hoy por la tarde se reunieron con cepillos y otros elementos de limpieza para borrar los pañuelos al considerar como un acto de vandalismo las pintadas sobre la zona donde fue herido el General Martín Miguel de Güemes.

“Consideramos un actos de vandalismo el hecho de que venga cualquier a hacer una pintada. Me parece mucho mas grave que lo haga una institución como abuelas de plaza de mayo y me parece mucho más grave cuando no solo lo hizo en este monumento”, sostuvo Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.

Molesto por la situación indicó que esto no solo se dio en Salta sino también en varios monumentos de diferentes provincias del país. “Creo que esto es un grupo organizado que se ha dedicado simple y llanamente a molestar a la ciudadanía en su contexto.

“Salir a hacer pintadas a destruir la propiedad publica es un acto de vandalismo. Hacerlo en todo el país es un vandalismo organizado”, agregó.

El Tribuno transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook Live y las opiniones fueron muy variadas sobre el accionar. Voces a favor y en contra se pronunciaron sobre lo sucedido.

Desde la cuenta de Facebook de la Agrupación Tradicionalista Gaucho de Güemes repudiaron las pintadas y emitieron un comunicado