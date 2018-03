Ilán Sztulman: “Argentina es un país rico en agua, pero hay una pérdida grande: 7 u 8 veces más que Israel” ™

Ilán Sztulman, embajador de Israel en Argentina, visitó por primera vez Salta. En su afán de trazar lazos para proyectos de cooperación, la semana pasada realizó actividades oficiales, entre las que visitó al gobernador Urtubey, quién le obsequió un poncho y conversaron sobre temas de cooperación. También se reunió con el intendente Sáenz, empresarios locales, e hizo su paso académico por la Universidad Católica de Salta, donde disertó sobre el modelo de emprendedurismo israelí. Un modelo, según cuenta el embajador, se enfoca en un punto: la cooperación internacional como una manera de asumir las limitaciones propias de un país joven, y como una forma práctica de entender la diplomacia.

Luego de una visita a Aguas del Norte, menciona a este recurso vital como uno de nuestros problemas urgentes. Sobre esto destaca que Israel pudo suplir la falta de recursos naturales con soluciones tecnológicas, por lo que podría asistir a la provincia. A raíz de diferentes hechos sucedidos en la provincia, que apelaron a la sensibilidad de la comunidad judía y que llegaron incluso a la escena nacional, señala no percibir un movimiento antisemita en el país, sino que al contrario, destaca a la Argentina como único en el mundo por tener a un rabino encabezando un ministerio nacional.

¿Qué problemas observa que tenemos como país?

Agua, es un país rico de agua, pero falta agua, no hay una política de agua porque nunca faltó. Hay una pérdida de agua muy grande, es 7 u 8 veces más que Israel. Como allá el agua es muy cara porque no había, desarrollamos muchas tecnologías, reciclamos el 70% del agua de cloaca, que vuelve a ser potable, son tecnologías que podemos traer aquí. La cooperación es parte del ADN de la sociedad israelí, porque entendemos que sin cooperación no se puede avanzar.

¿Cómo interpreta los hechos sucedidos en Salta, como las pintadas y la colección de objetos nazis?

Siempre hay antisemitismo, en todas las sociedades, como hay xenofobia. No creo que en Argentina allá más o menos que en otros países. Puede ser que hay tipos como este hombre que encontraron acá, que tiene la birome de Hitler y cree que es bueno, pero esta no es la medida de que una sociedad es antisemita, la medida es la integración de la comunidad judía. Argentina es el único país del mundo que tiene un rabino que usa kipá y que es ministro, hablo de Sergio Bergman. La comunidad judía fue recibida con mucho cariño y son muy activos en la sociedad argentina, y esa es la medida de un país antisemita. El hecho que encontraran dos veces a tipos que coleccionaban, no es la medida para saber si es antisemita o no.

¿Qué opina del deseo de coleccionar estos tipos de objetos?

Hay gente que consume cosas con las que no estaríamos de acuerdo, que pueden parecernos obscenas o violentas, son desviaciones. Coleccionar cosas nazis no es muy saludable, pero no es ilegal. Tampoco es un fenómeno nacional. En el país hay casos de robos y asesinatos, pero no es un país asesino. Esa tendencia de generalizar es la misma que lleva al antisemitismo.

¿Cómo analiza su visita a Salta?

Vine a Salta porque creo que es una provincia muy importante en Argentina, y creo que tiene un potencial muy bueno en cooperación. La comunidad judía en Salta no es mucha, pero son muy activos, no son israelíes, pero son argentinos patriotas.

¿Cómo es el modelo de emprendedurismo israelí que viene a compartir?

El ecosistema israelí... nosotros no teníamos agua ni recursos naturales, lo que tenemos en el país son recursos humanos, con innovación. El gobierno israelí implementó una política, que es fomentar la nación, tenemos una autoridad autárquica bajo solo el primer ministro con presupuesto independiente. Ahí es cuando empezó este programa, hace 20 años. Con este programa, alguien tiene una idea, desde un empresario a un joven del colegio, no importa la edad, si es una idea innovadora con potencial académico, el Estado te da el 50% de inversión, te da una incubadora, te da un equipo para capacitar, y salís. Si te va bien, y continúas, o vendés la compañía, le devolvés al Estado; sino, todo bien, no importa.

¿Cómo se extiende este programa de cooperación?

Hace 10 años comenzamos a entender que somos muy buenos, pero con un país de 9 millones no podemos hacer todo. Entonces abrimos un canal, que hoy es el más grande de cooperación internacional, se hace un fondo en un principio con Estados Unidos, hoy tenemos uno con cada provincia americana. Se hace un fondo de cooperación, vos la mitad, y la mitad nosotros. La idea es que la cooperación internacional no sea solo en el comercio, vender y comprar; sino hacer juntos y así todos ganan con eso. Hoy en día tenemos un fondo de cooperación en Argentina. Yo vengo, y busco académicos.

¿Qué podemos ofrecerles nosotros que a ustedes les falta, y al revés?

Israel tiene tecnología, y ustedes un capital humano muy avanzado, tienen premios Nobel, tienen gente de punta en cada sector. Los que a ustedes les falta que nosotros tenemos, es un ecosistema que te ayuda, que te apoya. El gobierno federal tiene programas de innovación y están copiando el modelo israelí, pero queremos trabajar juntos. Ya hay proyectos, en agricultura, en medicina, en medicamentos, y estamos buscando más porque este tipo de cooperación es la mejor forma de diplomacia que tenés, no hacer una declaración ni una nota. Sino un trabajo conjunto, social o económico, y esto es lo que estamos buscando hoy acá, y en Argentina. Nosotros tenemos soluciones para muchos problemas que hay acá, y que podemos resolver juntos.

¿Cree que el robo de datos de Facebook con fines políticos pone en jaque la seguridad en las redes sociales?

Es un mundo nuevo, donde la innovación tecnológica, en este caso, crea cambios sociales que no son siempre a favor. Esto se supo ahora, pero pasa todos los días. Las compañías grandes de internet tienen un conocimiento, un poder sobre la vida de nosotros, que es completamente desproporcional en una sociedad democrática. Esto es un proceso que los países, que la comunidad internacional debe plantearse, porque no hay regularización del uso de internet, no hay leyes. En Europa están probando intentar regularlo, la comunidad internacional debe trabajar en conjunto. Estamos empezando, con el terrorismo internacional también, la solución es la cooperación internacional.