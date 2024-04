Una madre y su hija vivieron momentos de pánico en la ruta 34

Dos mujeres oriundas de la localidad de Embarcación transitaban el viernes en la noche por la ruta nacional 34 y varios sujetos, a bordo de un auto Corsa negro intentaron por todos los medios hacerlas detener en la ruta, algo que a pesar del miedo la conductora no hizo, actitud que impidió cualquier tipo de ilícito en contra de ambas.

La joven, quien por el Canal U.V.C. 10 de la localidad de Embarcación fue entrevistada por el periodista Ariel Costilla, relató que viajaban con su madre a bordo de una camioneta propiedad de la mujer mayor cunado "nos detuvimos en una estación de servicios en libertador Gral. San Martín (Ledesma) a sacar agua caliente para el termo y seguimos viaje. A los pocos minutos vimos que un auto Corsa negro con tres hombres a bordo se nos acercaba y nos hacían señas para que bajemos la velocidad. Pensamos que habían visto algo en la camioneta pero por suerte mi mamá nunca les hizo caso y el contrario aceleró", comenzó relatando la joven, quien sospecha que fue en Ledesma donde fueron "marcadas" por los sujetos.

Tamara Ruiz relató que en esa situación de extrema tensión hicieron todo el trayecto entre Ledesma y Pichanal, -unos 87 kilómetros aproximadamente-, pero que para las mujeres fue interminable. "Veníamos muy nerviosas, muy asustadas pero no bajábamos la velocidad. Me dí cuenta que las dos ópticas del Corsa no eran iguales por tanto creo que debe haber sido un auto armado o algo de eso. Los tipos nos perseguían, nos alumbraban con un reflector muy potente de esos que se usan en el campo para encandilarnos pero no lograron que nos detuviéramos ni que mermáramos la velocidad. Así llegamos hasta la rotonda de la Colonia Santa Rosa. Nosotras tomamos la rotonda y seguimos por la ruta 34 con destino a Pichanal y ellos ingresaron a la Colonia y desaparecieron por ese camino lateral".

Cuando ambas mujeres entraron a Pichanal -20 kilómetros más al norte- "dimos aviso a la Gendarmería Nacional y nos llamó mucho la atención que en todo ese trayecto no hubiera ni un solo control ni de Gendarmería ni de la Policía de Salta. En todo ese trayecto hay mucha dificultad para comunicarse por teléfono o pedir auxilio así que nunca pudimos hacerlo". Afortunadamente madre e hija no sufrieron el robo del rodado en el que se movilizaban como tampoco ningún otro daño; tampoco protagonizaron un accidente automovilístico que pudo haber ocurrido producto del estado de nervios y de angustia, y al circular a altísima velocidad, de noche y en una ruta que está en muy malas condiciones, otro de los riesgos a los que fueron sometidas. Hasta el momento no se conoce de la aprehensión de los sujetos que merodean en ese tramo de la ruta nacional 34 que se caracteriza por tener poca señal telefónica prácticamente en todo ese tramo, lo que hace casi imposible poder solicitar ayuda.

Es evidente que los sujetos conocen las dificultades en ese tramo de casi 90 kilómetros de la ruta nacional 34 para tener una comunicación telefónica fluida.

El menor de los males que pudieron sufrir fue que les roben la camioneta, pero nadie puede asegurar qué otro daño podrían haber sufrido en manos de los tres sujetos.

El testimonio de ambas víctimas debe poner en alerta a la Gendarmería Nacional como a la propia policía salteña, ya que por el relato de la mujer, estas personas actuaban con profesionalidad.