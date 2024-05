Rosario de Lerma: violencia nocturna en los boliches con agresiones, peleas y robos que preocupan a la comunidad

No hay fin de semana que no se conozca de hechos de violencia a la salida de los boliches o en el interior de estos locales ubicados en sectores céntricos de Rosario de Lerma. Un nuevo episodio despertó la indignación de los vecinos rosarinos cuyos reclamos no son escuchados por las autoridades locales. Ni la policía atiende estas inquietudes justificadas de los vecinos que piden por “seguridad” ante la ola de violencia desatada en los locales nocturnos del fin de semana.

La violencia en los boliches y sus alrededores en Rosario de Lerma es un problema recurrente que genera indignación entre los vecinos. Este sábado en la madrugada, Sebastián Fernández fue agredido por tres jóvenes en los baños de un local bailable, ubicado a escasos metros de la céntrica Cecilio Rodríguez, dejándolo gravemente herido. Los agresores, según la víctima, actuaron bajo las órdenes de un conocido animador, pero hasta el momento la policía no ha logrado identificarlos.

Increíblemente, Fernández se levantó ensangrentado, y salió del lugar, buscando ayuda del personal policial que estaba de servicio adicional. A pesar de que Sebastián buscó ayuda del personal policial presente en ese local, la respuesta que recibió fue peor que la golpiza que le propinaron: "Anda y presenta la denuncia en la comisaría”.

Sebastián regresó a su hogar donde fue asistido por sus familiares, quienes lo llevaron rápidamente al hospital local y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada de esta ciudad, donde actualmente se encuentra internado en recuperación. De los atacantes la policía no detuvo a nadie, porque todavía no hay denuncia de la víctima.

Mujeres a las piñas, hombres a los cintarazos y robos a los vecinos

La escena se repite todos los fines de semanas. Las peleas en la salida de los boliches es moneda corriente en cualquier lugar y de cualquier género. Un video se viralizó en abril por un nuevo enfrentamiento entre mujeres en Rosario de Lerma.

Las imágenes se centran en una conocida esquina de la avenida Cecilio Rodríguez, frente a un local bailable, y al Parque Evita, donde dos chicas se trenzaron en el piso tomándose de los pelos, mientras los efectivos policiales intentaban separarlas.

Al momento de la pelea, las protagonistas evidencian estar en estado de ebriedad, e incluso se llega a notar la presencia de menores de edad. Por este hecho, no se realizó ninguna denuncia policial, pero la indignación y queja de los vecinos se multiplican cada fin de semana.

Otro de estos hechos, de los tantos captados en videos y cámaras de seguridad, sucedió semanas atrás. Este incidente se produjo después de que los violentos fueran expulsados de uno de los locales nocturnos de la zona de la calle Tedin, tras haber protagonizado un altercado, según contaron algunos testigos.

A pesar de la tensión del momento, testigos del hecho aseguraron que el enfrentamiento con cintos en mano de los protagonistas, no tuvo heridos, aunque la refriega duró varios minutos. Los parroquianos se agarraron a cintarazos en medio de la calle ante la vista de la policía que no pudo actuar porque argumentaron que estaban de “adicionales” y no en actividad.