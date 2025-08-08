¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Asesino serial jujeño
Elecciones legislativas 2025
Salteños por el Mundo
quiropraxia
El mercado en tu barrio
Boxeo
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas 2025
Asesino serial jujeño
Elecciones legislativas 2025
Salteños por el Mundo
quiropraxia
El mercado en tu barrio

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
El mercado en tu barrio

Mercado en tu barrio suspendido en Santa Lucía por las lluvias: reprogramarán la fecha

El mal clima obligó a la Municipalidad de Salta a suspender la edición del Mercado en tu barrio que se iba a realizar hoy en el barrio Santa Lucía. El evento ofrecía descuentos de hasta el 30% en alimentos, artículos de limpieza y productos para el hogar.
Viernes, 08 de agosto de 2025 08:06
La Municipalidad de Salta comunicó que la feria El Mercado en tu barrio que debía realiarse en el Barrio Santa Lucia quedó suspendidos por la lluvia caída en Salta.,
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La jornada prevista para este viernes del Mercado en tu barrio en el barrio Santa Lucía tuvo que ser cancelada debido a la lluvia que se registraron durante toda la madrugada y gran parte de la mañana en la ciudad de Salta.

La propuesta itinerante, que en esta ocasión se iba a desarrollar en la cancha de La Rivera (ubicada en la intersección de Santa Oliva y Santa Marta), debía abrir sus puertas de 10 a 16 para ofrecer a los vecinos de zona oeste una amplia variedad de productos con descuentos de hasta el 30%.

Entre los artículos que se podían adquirir figuraban alimentos frescos, artículos de limpieza y productos para el hogar, todos con la premisa de cuidar el bolsillo de las familias.

La Municipalidad de Salta confirmó que la actividad será reprogramada, aunque todavía no se definió la nueva fecha. La información oficial se comunicará a través de los canales habituales del municipio para que los vecinos puedan organizarse y aprovechar las ofertas cuando el evento se concrete.

El Mercado en tu barrio es una iniciativa que recorre distintos puntos de la ciudad para acercar a la comunidad productos de calidad a precios accesibles, fortaleciendo así el vínculo directo entre productores y consumidores, y fomentando el comercio local. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD