LuCo Arte inauguró una nueva muestra en el Espacio de Arte Contemporáneo

Con una propuesta que invita a la reflexión y el intercambio cultural, LuCo Arte inauguró una nueva exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo del Hotel Design Suites. El evento reunió a artistas, referentes del ámbito artístico y al público general, creando un espacio propicio para el diálogo y el disfrute del arte contemporáneo. La muestra, que estará disponible hasta abril de 2026, presenta obras de Roly Arias y Caroline de Chaunac, dos artistas que exploran diversas miradas del arte actual.

El público podrá disfrutar de la exposición de entrada libre y gratuita, recorriendo un conjunto de piezas que consolidan el vínculo entre los creadores y los espectadores, y refuerzan el compromiso de LuCo Arte con la difusión de la cultura local. La inauguración estuvo acompañada por una nutrida presencia de artistas y miembros de la comunidad cultural, quienes brindaron su apoyo y celebraron la iniciativa.

Tanto Roly Arias como Caroline de Chaunac agradecieron el apoyo y la visibilidad que les brinda LuCo Arte, destacando la importancia de contar con espacios que promuevan la circulación y el crecimiento de la producción artística. Por su parte, los organizadores de LuCo Arte reafirmaron su misión de fortalecer el circuito artístico local, brindando plataformas para que los artistas puedan compartir su trabajo con un público amplio.

Además, en el SUM del hotel Design Suites, se exhiben obras de Fernando Belton, Juan Martín Roldán (fotografía) y Jorge Cornejo Albrecht, que amplían y enriquecen la propuesta de LuCo Arte. Estas piezas se integran al espacio arquitectónico del hotel, generando una experiencia visual única que invita a la contemplación y al análisis. Las obras de estos artistas establecen un diálogo dentro del espacio, contribuyendo a una curaduría diversa que abarca una variedad de lenguajes y técnicas.

La exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo del Design Suites continúa así consolidándose como un punto clave en la agenda cultural de la ciudad, promoviendo el acceso al arte contemporáneo y favoreciendo el intercambio creativo entre artistas y público.