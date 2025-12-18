La Asociación Salteña de Voley arde: duro revés de la Justicia

Luego de varios meses de conflicto, la Justicia salteña decidió finalmente archivar por falta de pruebas la denuncia de la presidenta de la Asociación Salteña de Vóley, Débora Sánchez contra el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán y el técnico de Los Infernales Vóley y excapitán de la Selección argentina Marcos Milinkovic.

Cabe recordar que el 18 de marzo de este año Sánchez y Chibán se reunieron en la oficina del empresario de la calle Leguizamón. Sánchez se presentó con la entrenadora Noelia Chocobar, quien grabaría "la conversación el escándalo" y Chibán se encontraba con el actual técnico de Salta Vóley, Marcos Milinkovic.

El objetivo principal del encuentro era la distribución de los 90 millones de pesos para 2025, que si bien estaban aprobados, seguían en la caja fuerte del Grand Bourg.

Un tenso clima de negociación y hasta acusaciones cruzadas, terminaron en denuncias de las dos partes en la Justicia, entre querellas por amenazas, por un lado y por violencia de género por el otro, algo que la opinión pública conoció en pocos días. Y todo esto llevó, inesperadamente, y por el efecto boomerang a develar el fondo de la cuestión.

Pero además se le sumó al funcionario público la denuncia por malversación de fondos y que se enfocaba a distintos pagos realizados desde el Grand Burg, que finalmente fueron comprobados y los destinos que tuvieron.

De ese escándalo se destapó un supuesto complot, de la que fue utilizada Sánchez, para "derrocar" a Chibán no solo de la Agencia de Deportes, sino además de la Liga Salteña de Fútbol.

La trama del boicot

Tras la denuncia de Sánchez por "violencia de género" aparecieron, según se develó en varios chats que develaron la trama, varios "actores de reparto" que se habrían alineado con la actual presidenta con un solo objetivo: la cabeza de Chibán.

Entre ellos aparecen el presidente de Gimnasia y Tiro, Marcelo Mentesana (hoy suspendido por la Liga Salteña); el concejal Pablo López (inmerso en un escándalo por violencia de género y extorsión sexual); Mauricio Chaneton, de la subcomisión de fútbol del albo (también suspendido) y en su momento contacto clave en la Ciudad Judicial y en la CIF; Oscar Guillén, abogado de Mentesana; Verónica Ardanaz (colectivo de las mujeres); Osvaldo Romano (Pte. de la Federación de Fútbol de Salta) y dos reconocidos periodistas de medios locales.

Todos ellos habían creado un grupo de WhatsApp para "fogonear" la salida del Chibán.

El fin de la historia

Pero después de varios meses de idas y venidas por los pasillos de la Justicia, finalmente en estos días la doctora Ana Salinas Odorisio, fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, decidió archivar la causa ante la falta de los elementos suficientes para tener por acreditada alguna figura penal contra los acusados, ni tampoco que la administración pública haya tenido un perjuicio patrimonial, social y económico.