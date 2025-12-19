Vega: "La investigación del caso Villagra sigue abierta y nuevas personas podrían estar involucradas"

El fiscal de graves atentados contra las personas del distrito Norte se refirió a la muerte del músico de Aguaray, Federico Villagra, y a la investigación que desde el deceso del joven lleva adelante la fiscalía a su cargo. El Tribuno lo entrevistó para tener una certeza sobre los pasos a seguir, dada una serie de informaciones sobre un informe del CIF, que causaron malestar en Aguaray. Mientras tanto, la familia de Villagra clama por justicia y que los acusados del ataque reciban un castigo.

¿Cómo se encuentra en este momento la causa del ataque a Federico Villagra?

La semana anterior esta fiscalí­a recibió la derivación de esta causa desde la fiscalí­a que hasta ese momento estaba interviniendo. Nosotros la remitimos atento a la gravedad que presentaba este joven que falleció al día siguiente de ese pedido. Como primera medida fue el grupo investigativo GAP el que llevó adelante las primeras actuaciones para determinar lo sucedido en esa localidad (Aguaray). Se comenzó con el relevamiento de las cámaras de seguridad y de testigos que hayan podido presenciar lo sucedido esa noche o esa madrugada. De manera que ya iniciamos la investigación con la toma de declaración a los familiares del joven que son los denunciantes y seguiremos con la ronda de testimoniales.

¿Cuántas personas están imputadas?

Son tres masculinos los que se encuentran detenidos, un cuarto está en calidad de prófugo imputados por el delito de homicidio. Eran las personas que ya venían detenidas desde un primer momento antes que esta fiscalí­a remita la causa pero vení­an con la calificación de lesiones que lógicamente cambió a homicidio con el fallecimiento de Federico Villagra. A partir de ahí­ dispusimos la realización de la autopsia que estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y cuyo informe preliminar ya fue remitido hacia esta fiscalí­a. Asimismo y de ese informe surge que el mismo se debe cumplimentar con el análisis de las historias clí­nicas del momento en que la ví­ctima fue hospitalizada.

¿Qué dice el informe del CIF?

Dice que el cuerpo del joven no presenta signos de violencia; pero hay que recordar que la autopsia se hizo 15 dí­as después de los hechos acaecidos en Aguaray. La misma médica dejó constancia que se necesita analizar la historia clí­nica para poder valorar el cuadro inicial del paciente por eso hemos requerido las historias clí­nicas del hospital de Aguaray, de Tartagal y la del hospital San Vicente de Paul de Orán. Una vez que tengamos esas tres historias clí­nicas y junto al informe del CIF hemos requerido que se haga un análisis global en junta médica. La junta estará integrada por peritos del Ministerio Público Fiscal, pero si las partes quieren presentar sus propios peritos no hay ningún inconveniente que lo hagan.

Se está investigando todo, entonces...

Exactamente y queremos explicar muy bien para que se entienda y no se generen confusiones y para que la comunidad en su conjunto se quede tranquila. Todo esto lleva un proceso y hay que hacer un análisis exhaustivo para determinar con la mayor certeza si las personas que están detenidas han intervenido o no en el hecho. Tenemos que ser muy serios en la investigación y determinar con testigos, con cámaras, con el análisis de los teléfonos qué hizo cada una de las personas implicadas en la causa. Es la manera de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

¿Qué plazo prevé el código para que la fiscalí­a se expida?

El código nos otorga en principio un plazo de cuatro meses, pero cuando la investigación presenta complicaciones o requiere determinados análisis se puede prorrogar por cuatro meses más.

Llamó la atención que el fiscal con jurisdicción en Aguaray calificara desde el primer momento el hecho como otro caso Fernando Báez Sosa...

A veces hay que ser muy cautos no solo en las actuaciones dentro de la fiscalía sino también respecto de la información que se brinda. Recién estamos mandando los estudios anatomopatológicos para que se analicen los elementos que se extrajeron en la autopsia. De modo tal que todo está en plena investigación. Mientras tanto los detenidos van a seguir en esa condición hasta determinar la participación de cada uno de ellos como también se sigue en la búsqueda de un cuarto prófugo no obstante las detenciones y el pedido de captura hayan sido dispuestos por la fiscalí­a anterior que actuó en un primer momento. En el transcurso de la investigación puede surgir que otras personas que ahora no están vinculadas a la causa puedan tener responsabilidad en el hecho. Pero todo lo que se determine debe ser resultado de una investigación seria y exhaustiva que dure todo el tiempo que sea necesario.

Un ataque feroz

El músico Federico Villagra sufrió una violenta agresión el 23 de noviembre en Aguaray y tras 13 días dejó de ser un hecho grave para convertirse en un homicidio. Villagra, de 33 años, murió en el hospital San Vicente de Paul de Orán, donde permanecía internado en estado crítico desde el mismo día de ataque.

El fallecimiento implicó un giro en la calificación legal: lo que había sido imputado primero como lesiones graves en banda, luego recalificado como homicidio agravado en grado de tentativa para convertirse directamente en un caso de homicidio agravado, en concurso con privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas, y en grado de coautoría.