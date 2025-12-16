Caso Villagra: Reinaga admitió haber visto cómo golpeaban al joven y aclaran que el informe del CIF no descarta lesiones internas

La investigación por la violenta agresión sufrida por Federico Villagra, el músico de Aguaray que falleció tras diez días de internación en el hospital San Vicente de Paul de Orán, incorporó en las últimas horas elementos clave que permiten precisar el estado real de la causa y descartar interpretaciones apresuradas.

En su ampliación de declaración ante la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, el imputado Sebastián Eduardo Reinaga reconoció que presenció el momento en que Villagra fue golpeado y cayó al suelo, durante el episodio ocurrido el 23 de noviembre en inmediaciones de la avenida Celso Testa. Si bien negó haber agredido personalmente a la víctima, Reinaga sostuvo que vio cómo Jesús Ortega le propinó un golpe en medio de una discusión atravesada por el consumo de alcohol.

La admisión de haber presenciado la agresión adquiere relevancia en el marco de la denuncia inicial, que daba cuenta de una golpiza, con golpes reiterados en distintas partes del cuerpo, luego de que la víctima fuera obligada a descender de un vehículo. Villagra fue hallado gravemente herido sobre el ripio y trasladado de urgencia primero al hospital de Aguaray y luego derivado a Orán.

El estado de salud al ingresar al hospital

Según el parte médico conocido cuando Villagra ingresó al hospital San Vicente de Paul de Orán, el joven se encontraba en Asistencia Mecánica Respiratoria, con pronóstico reservado. El informe consignó que las lesiones eran compatibles con golpes con o contra elemento romo, duro y contundente, con un tiempo de curación e incapacidad mayor a 30 días y riesgo de vida.

El pedido de justicia por parte de los familiares de Federico Villagra. Foto: captura de video (Video Tar)

Ese cuadro clínico fue determinante para que la causa avanzara inicialmente bajo la figura de lesiones graves, con consecuencias potencialmente letales.

El informe del CIF y las aclaraciones judiciales

En los últimos días se incorporó al expediente un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), al que El Tribuno accedió en forma exclusiva, y que fue formalmente agregado a la causa que tramita el fiscal GAP Gonzalo Ariel Vega, en la que hay tres personas detenidas.

El informe pericial señala que no se detectaron lesiones traumáticas externas que hayan sido determinantes del fallecimiento, y concluye que la muerte se produjo como consecuencia de una sepsis generalizada, tras diez días de internación.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas aclararon que el informe del CIF no descarta la existencia de golpes internos, ni excluye que las lesiones sufridas durante la agresión hayan influido en el deterioro clínico posterior. En ese sentido, remarcaron que el contenido del informe no implica un giro en la investigación, ni desvincula el hecho violento del desenlace fatal.