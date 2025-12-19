La ovalada salteña tuvo un cierre de lujo en la Unión de Rugby

Por Pablo Oriz, para El Tribuno.

El rugby salteño tuvo un cierre de oro 2025, durante una ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la Unión de Rugby de Salta y que estuvo encabezada por su presidente, Alejandro Pavón, quien hizo un balance muy positivo del año que termina.

En encuentro reunió a dirigentes, jugadores, entrenadores y familias del "mundo rugby" y tuvo un emotivo momento cuando se homenajeó y entregó el premio "Cap 2025" a Dardo Bischburg, uno de los fundadores de la entidad salteña.

Cabe destacar que Bischnurg fue un histórico como jugador y árbitro, en la URS y en la Unión Argentina de Rugby y tras su paso como juez llegó a ser jefe de árbitros y comisario deportivo.

Un año positivo

Durante la ceremonia Pavón hizo un balance y resaltó que "fue un año bastante intenso en todo sentido, con muchos objetivos cumplidos de los que nos habíamos planteado a comienzo de año".

Además destacó además que "gracias a Dios fue un buen año en cuanto a la parte dirigencial, en donde se logró una excelente comunicación, fundamentalmente entre todos los clubes salteños y la Unión. Siempre hubo consenso para buscar las soluciones y eso es muy destacable".

Pavón también señaló que "se formó por primera vez el Comite Regional para jugar el Regional del NOA y en donde se incorporaron integrantes de Salta y Santiago del Estero, algo que hasta el momento no se venía haciendo".

En ese sentido también reveló que "estamos tratando de organizar para el próximo año la Liga del Norte Grande y así tener un reglamento un poco más claro".

"Seguramente se jugará con el mismo formato de este año, porque era uno de los puntos en donde habíamos consensuado para que se jueguen dos años seguidos con el mismo modelo", resaltó.

Finalmente Pavón destacó que "el objetivo es que cada vez más chicos jueguen al rugby y la obligación nuestra es darle un contexto seguro".

Los premiados

Entre los campeones de la Liga Norte Grande están el M15 de Tigres; el título compartido del M16 entre Universitario y Old Lions; el M17 para el Jockey Club Salta; el M19 a Tigres y el Desarrollo para Suri RC.

Asimismo se premió a los campeones del Honor: Gimnasia y Tiro (M15): Jockey Club Blanco (M16); Gimnasia y Tiro (M17); Jockey Club (M19) Católica Vaqueros por el Desarrollo. Además se premió en Pre Intermedia a Tigres, en Intermedia y Primera División a Gimnasia y Tiro.

En el rugby femenino y Desarrollo se premio al Juvenil de Tiro Federal (campeón regional y subcampeón nacional). Por los Juegos Evita 2025 se reconoció a Universitario.

Y en nivel individual se premió como mejores jugadores a Matilde Gareca (femenino juvenil); Virginia Leiva (fem. mayor); Segundo Garat (masculino juvenil) y a Tomás Elizalde (mayores).