PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
20 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Güemes
Campo Santo
Cachi
Fraude
DEFICIT CERO
Extorsión sexual
Ajedrez en Salta
Rugby
Quinta Brigada de Montaña
General Güemes
Campo Santo
Cachi
Fraude
DEFICIT CERO
Extorsión sexual
Ajedrez en Salta
Rugby
Quinta Brigada de Montaña

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Una mujer fue desalojada y denuncia la retención de su DNI

Una mujer de 57 años relató que la propietaria de la casa donde vivía le impidió el ingreso, trabando la puerta de acceso y se quedó con sus pertenencias.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:59
Imagen ilustrativa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una mujer salteña de 57 años denunció haber sido víctima de un desalojo irregular y de la retención indebida de sus documentos personales y pertenencias, tras un conflicto con la propietaria de la vivienda que ocupaba en la calle Rivadavia al 200, en el macrocentro de la ciudad.

Se trata de Alejandra Andriópulos, quien relató a El Tribuno que residía desde septiembre pasado en una propiedad perteneciente a una mujer de 76 años, a quien conoce desde hace más de tres décadas. Según explicó, no existía un contrato de alquiler formal, aunque sí un acuerdo de convivencia y aportes económicos mensuales para permanecer en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, el 10 de diciembre pasado la propietaria le impidió el ingreso a la vivienda, trabando la puerta de acceso, y desde entonces no pudo recuperar sus pertenencias personales, entre ellas muebles, electrodomésticos, ropa, su documento nacional de identidad y tarjetas.

"Más de nueve días sin DNI"

"Hace más de nueve días que estoy sin DNI ni tarjetas. Eso me impide moverme, hacer trámites y trabajar", sostuvo. Indicó además que la situación derivó en un estado de extrema vulnerabilidad: actualmente no tiene un domicilio fijo y pasó algunas noches alojada en casas de amigos y otras en dependencias de una iglesia del centro salteño. Apeló a la sensibilidad de las autoridades correspondientes del Gobierno provincial para que la ayuden a solucionar su problema habitacional.

Andriópulos exhibió las denuncias policiales a este diario y afirmó que el caso ya tomó intervención en el Ministerio Público Fiscal. Señaló que existe una orden judicial para permitirle el ingreso a la vivienda con custodia policial, medida que -según denunció- aún no fue efectivizada. También aseguró que la propietaria se negó a abrir la puerta incluso ante una orden judicial, lo que podría configurar un caso de desobediencia.

La mujer pidió celeridad en la intervención para recuperar sus documentos y pertenencias y remarcó la demora en la respuesta institucional. "No se puede retener documentación personal, eso es ilegal", señaló.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD