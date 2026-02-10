PUBLICIDAD

10 de Febrero, Salta
Salta

Tucumán se mete en la ruta para el Mundial 2026 con vuelos directos a Miami

Serán a partir del 8 de junio y mientras dure la competencia. Se suman a los vuelos especiales para acompañar a la Selección en al fase eliminatoria en Kansas y Dallas. Será a través de Aerolíneas Argentinas. Córdoba y Rosario también ofrecerán el mismo servicio.
Martes, 10 de febrero de 2026 12:19
Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de nuevos vuelos internacionales desde el interior del país con motivo del próximo Mundial de Fútbol, que conectarán a las ciudades de Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio.

 

Los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana, con las siguientes frecuencias: desde Córdoba, dos vuelos semanales los lunes y miércoles; desde Rosario, tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos; y desde Tucumán, dos vuelos semanales los jueves y sábados.

"La iniciativa busca facilitar el traslado de hinchas y viajeros del interior del país hacia Estados Unidos durante la competencia, ampliando la oferta internacional de la compañía y reforzando su estrategia de conectividad federal", agregó la línea aérea estatal a través de un comunicado.

Con este anuncio, la compañía operará un total de 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino.

La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba.

Una vez finalizada la competencia futbolística, detalló el comunicado, la ruta Córdoba–Miami volverá a ser operada de manera regular.

Este esquema se suma a los vuelos especiales a Dallas y Kansas para acompañar a la Selección Argentina durante la primera fase del Mundial: .

  • Dos vuelos especiales a Kansas, teniendo en cuenta el partido que se disputará entre Argentina y Argelia, el 16 de junio. La programación prevé un vuelo con arribo el día anterior al partido y otro con arribo el mismo día del encuentro.
  • Cuatro vuelos especiales a Dallas, teniendo en cuenta los partidos de la Selección Argentina en esa ciudad. El encuentro frente a Austria (el 22 de junio), y el partido con Jordania (27 de junio). Para cada uno de los partidos, Aerolíneas venderá dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día del encuentro.
