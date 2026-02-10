Ciudad viva: Fundación EcoNativa llevará adelante una plantación masiva de 1000 árboles en 50 barrios salteños



Este 2026 arranca para la Fundación Econativa con la materialización del proyecto “Ciudad viva”, con el sembrado de 1000 ejemplares de árboles nativos que se reprodujeron desde semilla en el vivero de la fundación y que hoy alcanzan entre 2 y 3 metros de altura.

Esta siembra masiva y simultánea ocurrirá en 50 barrios de las zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la Capital y también en el municipio de San Lorenzo.



El presidente de la organización no gubernamental, el abogado ambientalista Gastón Galíndez, explicó que “Ciudad viva” es otro capítulo más de una labor que la Fundación a su cargo realiza sostenidamente desde sus inicios hace más de 10 años. Desde entonces hasta la actualidad esta ONG donó y sembró miles de árboles que forman ya parte del entramado urbano de Salta Capital y la provincia.



“Somos una organización sin fines de lucro que trabaja hace ya muchos años en proyectos y acciones estratégicas para conservar la naturaleza, promover el uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente humano. Durante todo este tiempo nos concentramos en generar y hacer crecer un ecovivero y una red de sembradores que nos permitirá llegar al millón de árboles nativos reproducidos desde sus semillas y plantados en suelo salteño”, relató el también diputado provincial.

Además, la Fundación brinda talleres teórico prácticos sobre huertas; divulga acciones que favorecen la economía circular y ofrece ciclos de charlas y rondas de educación ambiental destinados a públicos desde los 4 años en adelante.



Puntualmente, sobre la actividad planteada para el martes, Galíndez detalló que la red de sembradores actual permitió avanzar territorialmente hacia todas las direcciones en la ciudad. Las personas que integran la red, son colaboradoras estratégicas que tienen la misión de enseñar a vecinos a apadrinar árboles donados, ya que en necesario que alguien que custodie su correcto crecimiento hasta alcanzar la adultez.

Pero además previamente también hicieron un trabajo de encontrar el lugar estratégico para cada árbol, ya que el objetivo es que resulte funcional para la comunidad.

“Me gustaría trasmitir a la comunidad que, cuando encuentre arbolitos nuevos recién sembrados en sus barrios, los cuide y les de el valor que realmente tienen: actúan como pulmones naturales produciendo oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono para combatir el cambio climático; mejoran la calidad de vida al purificar el aire; proporcionan sombra, reducen la temperatura urbana, previenen la erosión del suelo y mejoran la salud mental”, reflexionó el presidente de Eco Nativa.