Estafas con viviendas
Reforma laboral
Reforma Electoral
Grooming en Salta
cerrillos
La Merced
Nacionales

Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La jueza Dolly Fernández dio a conocer la sentencia en la provincia de Chaco.
Martes, 10 de febrero de 2026 09:44
El Clan Sena fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco.

César Sena recibió la máxima pena por ser el autor del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables por ser partícipes necesarios.

Por su parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González se le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, quien recibió dos años y diez meses.

La juez Dolly Fernández leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en Juan B. Justo y San Martín, al tiempo que la audiencia se realizó vía Zoom.

Los asesinos de la víctima presenciaron la sesión desde la cárcel, mientras que también participaron los defensores y los representantes de la querella.__IP__

Gloria Romero encabezaba una manifestación en la puerta del tribunal, donde “se empezaban a escuchar bocinas”, de acuerdo al testimonio de la madre de Cecilia.

