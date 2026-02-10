Caso Cecilia Strzyzowski: la Justicia dicta la condena contra la familia Sena

La sentencia contra la familia Sena, declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se conocerá hoy en la provincia de Chaco. En la antesala del fallo, la madre de la víctima, Gloria Romero, expresó una frase que resume su dolor: "Ser muy romántica le costó la vida".

La audiencia será virtual y comenzará a las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares, leerá el veredicto final. La decisión será escuchada por los condenados Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, además de Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Romero confirmó que acompañará la jornada con una manifestación pacífica en las puertas de los tribunales ubicados en Juan B. Justo y San Martín. "Voy a estar en la vereda con las chicas de Madres del Dolor", adelantó.

"Vine a quedarme a seguir con la lucha, estaré en cada marcha pidiendo justicia por mi hija", señaló la mamá de la joven de 28 años, que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023.

"Espero prisión perpetua"

Respecto de las condenas que se dictarán, Romero afirmó que tiene "las mejores expectativas". "Espero prisión perpetua para los asesinos. No creo que cambien la decisión del jurado", manifestó con firmeza.

La mujer reflexionó además sobre el impacto del caso y la situación general de la justicia: "Lo mío gracias a Dios termina, pero hay mucha mierda por limpiar". Al recordar a Cecilia, la describió con emoción: "Ella era luz, una cuidadora nata, madraza, protectora, generosa e idealista. Soñaba con un gran amor".

"Un ser oscuro"

Gloria consideró que "el único pecado" de su hija "fue enamorarse de un ser oscuro" y "creer en el destino". "Como mi abuela fue mi niñera, pensó que nuestros destinos estaban atados. No pudimos convencerla de que en un pueblo chico todos se cruzan", relató.

También evocó momentos de la vida cotidiana junto a Cecilia: "Era una comedia bizarra, me hacía reír mucho, a carcajadas. Era mi felicidad, mi todo. Peleábamos como cualquier familia, pero había en esta vida algo que amé yo más que a mis hijas".

"Ser tan romántica le costó la vida", concluyó la madre de la joven, cuyo cuerpo nunca apareció, a casi tres años del crimen que conmocionó al país.