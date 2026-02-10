PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
10 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Grooming en Salta
cerrillos
Salta
Rosario de Lerma
Grooming en Salta
cerrillos
Salta
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Rosario de Lerma: habrían arrojado una macumba en la Municipalidad

Mediante una publicación en las redes sociales oficiales del municipio publicaron fotos de los extraños objetos que aparecieron en el edificio. 
Martes, 10 de febrero de 2026 14:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una situación inusual generó sorpresa y preocupación en el edificio de la Municipalidad de Rosario de Lerma, luego de que personal que regresaba a sus tareas se encontrara con una escena llamativa en el ingreso al lugar.

Notas Relacionadas

El episodio ocurrió alrededor de las tres de la tarde, cuando empleados municipales detectaron manchas de manos realizadas con labial rojo en las paredes, pétalos de flores esparcidos en el suelo y una carta escrita también con el mismo material que contenía un mensaje extraño.

Entre los elementos hallados, se observó además una flor tipo cala, lo que incrementó el desconcierto entre quienes presenciaron la escena. El conjunto de objetos y marcas generó distintas interpretaciones entre el personal y vecinos, quienes consideraron que podría tratarse de una intervención deliberada y no de un hecho casual.

Ante lo ocurrido, desde la Municipalidad realizaron una publicación oficial en redes sociales solicitando colaboración a la comunidad. “Queridos vecinos: solicitamos que no tiren basura ni elementos de dudosa procedencia en el edificio público de la Municipalidad. Muchas gracias”, expresaron desde la institución.

Hasta el momento no se informó quiénes serían los responsables ni cuál habría sido la intención detrás de lo sucedido.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD