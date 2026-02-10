PUBLICIDAD

10 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Nacionales

La inflación de enero fue del 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La mayor alza mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%).
Martes, 10 de febrero de 2026 16:05

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, con una fuerte alza en los precios de los alimentos, según informó el Indec. El IPC registró un alza interanual de 32,4%.

El dato se conoció tras la polémica renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En cuanto a la renuncia de Lavagna, venía trabajando en un nuevo índice desde el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no aplicarlo y anunció que diseñarán uno nuevo.

Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.

