La inflación de enero fue del 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, con una fuerte alza en los precios de los alimentos, según informó el Indec. El IPC registró un alza interanual de 32,4%.

El dato se conoció tras la polémica renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En cuanto a la renuncia de Lavagna, venía trabajando en un nuevo índice desde el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no aplicarlo y anunció que diseñarán uno nuevo.

Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.