Metán: ladrón entró a una casa, dejó sus zapatillas viejas, y se llevó puestas unas más nuevas

El accionar de ladrones que tienen problemas por el consumo de estupefacientes preocupa cada vez más y sigue sorprendiendo a vecinos de distintos barrios de San José de Metán.

En la madrugada de hoy, luego de saltar una tapia, ingresaron al sector del lavadero que se encuentra en el fondo de una vivienda ubicada en la intersección de las calles General Güemes y Sirio Libanés, en el barrio San Martín, donde reside Mirta Noemí Díaz.

“Es increíble lo que pasó, se llevaron zapatillas, botines, botas, toallas, camperas y cuatro cajones con botellas vacías de gaseosas. Ya he radicado la denuncia”, dijo la damnificada a El Tribuno.

Lo que se sospecha es que al menos un ladrón saltó la tapia del costado, que da hacia la calle Sirio Libanés, y comenzó a pasarle las cosas robadas a sus cómplices que lo esperaban del otro lado.

“Es evidente que no fue una sola persona. Además el delincuente dejó sus zapatillas viejas y se llevó puestas una más nuevas que eran de mi hermano y estaban en el lavadero”, destacó Mirta Díaz.

“Alrededor de las 4.30 de la mañana de hoy me levanté y pude ver por la ventana a uno de los ladrones que se llevaba uno de los cajones y una bolsa arriba. En ese momento me asusté muchísimo porque me di cuenta que habían entrado a robar”, indicó.

La vecina quedó sorprendida por el accionar de los malvivientes que cometieron un robo muy desmedido al ingresar a una casa para llevarse distintos elementos. “Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente mala. Le pido a los vecinos que no compren las cosas robadas y que avisen a la Policía si van a ofrecerlas”, señaló Díaz.

Los detienen, entran y salen

Desde hace tiempo los vecinos de Metán están preocupados por el accionar de delincuentes que tienen un consumo problemático de estupefacientes y tratan de apoderarse de cualquier cosa de valor para venderlas para comprar o cambiarlas por droga.

El artesano Miguel Ángel Escobar también sufrió un robo. Muestra por donde salió el ladrón.

“Encontré a un ladrón que estaba adentro de mi propiedad intentando robar zapallos que cultivo para ayudar a la gente. El problema es que estos muchachos andan en la calle deambulando, robando para drogarse o alcoholizarse”, dijo el artesano Miguel Ángel Escobar, quien reside en la intersección de las calles Jujuy y 20 de Febrero.

“Este muchacho ya entró varias veces a robar acá y es muy conocido en el ambiente delictivo. La Policía dice que no puede hacer nada, que ya lo detuvieron y lo trasladaron a la dependencia en varias oportunidades”, destacó.

Cuando el lunes observó al ladrón que salía de su propiedad lo persiguió corriendo hasta la calle Pueyrredón. “No lo pude alcanzar, pero si lo agarraba era él o yo. Aunque dicen que es una persona con discapacidad está probado que se dedica a robar, que viene haciendo daño a muchos vecinos, y que es un peligro para la sociedad porque el otro día, por ejemplo, andaba con un machete que dejó tirado a un costado de mi taller de artesanías”, remarcó.