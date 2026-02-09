Metán: vecinos y productores del paraje Pasteadero están aislados

Productores y vecinos de Metán que viven en los campos ubicados en el paraje Pasteadero se encuentran completamente asilados porque el temporal que se desató entre la noche del jueves y la madrugada del viernes produjo la crecida de ríos y arroyos y el agua causó muchos destrozos en la zona.

El desborde de un arroyo cortó nuevamente uno de los caminos principales en el Pasteadero Grande, al noreste de Metán, al que se accede por la exruta nacional 16. En ese lugar destrozó un badén y dejó un socavón de varios metros de altura, por lo que es imposible el paso por ese sector.

Otra de las posibilidades sería llegar por la ruta provincial 45, ubicada al este de Metán, de allí girar hacia la izquierda y tomar el sector del antiguo Camino Real, para así ingresar hacia el Pasteadero Chico, pero el río Conchas va muy crecido y no se puede cruzar.

Esos pasos rurales son muy utilizados por vecinos, productores y los que van a trabajar en la zona.

“La verdad es que estamos en una emergencia, completamente aislados porque no se puede acceder ni al Pasteadero Grande ni al Chico. El río Conchas está muy crecido y no hay paso y por la exruta nacional 16 el agua destruyó nuevamente el badén que había sido arreglado de manera provisoria”, dijo a El Tribuno, Graciela del Valle Fernández.

“El agua de las tormentas se llevó varias veces ese badén y dejó una gran zanja, pero esta vez es realmente impresionante como quedó. En noviembre del año pasado hemos enviado notas a Vialidad de la Provincia y a la Municipalidad de Metán solicitando obras para una solución definitiva, pero todavía no hemos obtenido respuestas”, destacó.

“Son alrededor de 15 familias las afectadas y los productores que tienen campos en la zona. Solamente se hicieron arreglos de manera provisoria, por eso cada vez que hay tormentas fuertes quedamos aislados”, detalló Fernández.

Un odisea

“En estos días vivimos una verdadera odisea para ingresar por un campo de un vecino, que es propiedad privada y lo logramos con muchas dificultades. Además los caminos internos están completamente destruidos” remarcó la vecina.

“Cuando fue la tormenta fuerte el viernes pasado mi papá estaba solo en el campo y tiene 85 años. Nosotros estábamos en Metán y recién el sábado pudimos entrar porque estábamos muy preocupados. A esta problemática la viven todas las familias de la zona porque hay muchas cañadas. Nos juntamos con otras familias del lugar como los Navarro y Díaz y, entre todos, y utilizando palas para sacar el barro y el enlame, pudimos pasar”, relató la vecina que tiene varios familiares que residen en distintos lugares del paraje Pasteadero, en Metán.

