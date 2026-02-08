Temporal en Metán: la lluvia provocó el destrozo de un canal y partió una calle

El fuerte temporal que azotó al sur de la provincia dejó nuevos daños estructurales en San José de Metán, donde el desborde de un canal destruyó parte de la calle Santa Rosa, obligando a iniciar trabajos de emergencia con ripio y tierra para restablecer la circulación.

Los destrozos se registraron en la intersección de Santa Rosa y Los Plátanos, entre el barrio 157 Viviendas y el jardín de infantes de la zona. Allí, la fuerza del agua socavó el pavimento y dejó inutilizable casi media calzada, especialmente el tramo que se encuentra frente a una plazoleta del barrio.

Foto: El Tribuno

La caída de cerca de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, un registro extraordinario para la región, provocó inundaciones repentinas, calles anegadas y daños en distintos sectores urbanos.

En ese punto crítico, la acumulación de residuos habría agravado la situación. Entre los elementos arrastrados por el agua se encontraron basura, partes de bicicletas, palos, botellas y otros objetos que obstruyeron el ingreso del caudal al sistema de desagüe, generando presión hasta provocar el desborde y la destrucción del pavimento.

El episodio se suma a otros colapsos registrados en la ciudad durante el mismo temporal, como el ocurrido en la intersección de Buenos Aires y Juana Azurduy, donde también cedió la estructura de un canal subterráneo ante la fuerza del agua.