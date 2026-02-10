Coltrinari: "No gana el piloto solo, tener un equipo serio y comprometido es fundamental"

Tras un gran arranque en la Clase 2 del Turismo Nacional, Francisco Coltrinari se quedó con la victoria en Paraná y comenzó la temporada de la mejor manera al mando de un Peugeot 208 del Saturni Racing.. El piloto salteño habló sobre la exigente final, el trabajo del equipo, la pelea por el título y los desafíos que se vienen.

¿Cómo analizás la carrera?

Fue una carrera muy difícil y desgastante. Hacía 33 grados afuera y dentro del auto la temperatura llega a ser de casi 70 grados, así que fue muy exigente. Sabíamos que la largada iba a ser clave y por suerte pudimos mover muy bien y superarlo a Vitar (partió en primer lugar) en la primera curva. Después tuvimos que defendernos, porque su auto funcionaba muy bien.

A mitad de carrera pareció que Vitar tenía un poco más…

Sí, en un momento parecía que venía mejor que nosotros. Tuvo dos intentos fuertes de sobrepaso que por suerte pudimos aguantar. Sobre el final empezó a caer un poco y nosotros logramos marcar una pequeña diferencia que nos permitió llegar más tranquilos a la última vuelta.

¿Qué cambios hicieron del auto entre la serie y la final?

Le acertamos a varios cambios en la puesta a punto, sobre todo en el chasis y en la parte trasera del auto. Con el calor se desgastan mucho los neumáticos, entonces era fundamental encontrar un equilibrio: ser rápidos pero a la vez cuidar el auto en las primeras vueltas para tener resto al final. Creo que ahí estuvo la clave.

Se notó un gran trabajo del equipo.

Sin dudas. Esto es mérito de todo el equipo. Desde la última fecha del año pasado venimos trabajando muchísimo y probamos miércoles, jueves y sábado para encontrar el mejor equilibrio. No gana el piloto solo, ganamos todos. Tener un equipo serio y comprometido es fundamental para ser protagonista.

Arrancás ganando y después de haber sido subcampeón el año pasado. ¿El objetivo es el título?

Sí, queremos el campeonato. Sabemos que es difícil y que se tienen que dar muchas cosas, pero ese es el objetivo. Ya hicimos lo más difícil, que es ganar al menos una carrera, algo necesario para pelear el título. Ahora hay que sumar puntos, ser constantes y no enredarse en toques.

Para la próxima carrera van a cargar 40 kilos. ¿Cuánto influye eso?

Influye mucho. Es parte del reglamento y hay que compensarlo con trabajo. Vamos con 40 kilos de lastre y eso obliga a trabajar más fuerte todavía, tanto en el chasis como en el motor, para no perder competitividad.

¿Cómo ves la categoría este año?

Va a ser un campeonato muy parejo y largo. Quedan 11 fechas y hay muchos autos competitivos. Es un torneo de regularidad, así que hay que estar firmes todo el año.

¿Seguís con el mismo equipo y auto?

Sí, mismo equipo y mismo auto. En la pretemporada hicimos un repaso completo y varias evoluciones en el motor y el chasis. Algunas funcionaron mejor que otras, pero ya llegamos a la primera fecha con una base firme.

En lo económico, ¿cómo está la situación?

Siempre es complicado. Cada vez es más caro correr y cada vez cuesta más conseguir apoyo. Es otro trabajo que hacemos durante la semana. Para evolucionar y seguir siendo competitivos se necesita presupuesto.

Esta es tu cuarta temporada en el TN. ¿Qué te impulsa a seguir?

Es una pasión que comparto con mi papá y con toda mi familia. Es algo muy fuerte para mí. Además, uno siempre quiere superarse, ser mejor, conseguir mejores resultados. El subcampeonato del año pasado nos dio más ganas de ir por el campeonato.

¿Cómo encaran el trabajo de acá a la próxima fecha?

Hay que trabajar más fuerte todavía. El motorista revisa y busca mejoras, el equipo hace un repaso general como si el auto fuera cero kilómetro, y en lo personal entreno físico y mental, además de usar el simulador. Con los kilos extra vamos a necesitar estar muy finos.

Vivís en Salta y vas y venís para cada carrera. ¿Compartís el fin de semana con otros pilotos salteños?

Sí, eso también es lindo. Con Lucas Petracchini y su papá, y otros amigos, compartimos mucho. Nos vemos una vez al mes y eso hace todo más divertido. Lucas tuvo un gran fin de semana también, hizo la pole y terminó cuarto en la final, que es un resultado muy bueno para el campeonato.

¿Este año corrés solamente en el Turismo Nacional?

Sí, solo Turismo Nacional. Además estoy dedicado al trabajo: tenemos una fábrica de panificados que se llama Pabía, que es la principal publicidad del auto. Así que estamos muy enfocados en eso y en el campeonato.