Causa Cuadernos: se retomaron los planteos de las defensas

En el marco del debate oral y público que se lleva a cabo por la causa denominada Cuadernos de las Coimas, los defensores de los acusados expusieron este martes sus argumentos, buscando impugnar la investigación y plantear una posible nulidad, como ya lo habían hecho la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido.

En esta etapa de las audiencias ya se habían escuchado los planteos preliminares de los exfuncionarios y hoy fue el turno de los abogados defensores de los empresarios y de otros acusados.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escucharon la defensa de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson.

Por su parte, la defensa de Miguel Marcelino Aznar, titular de Vialco S.A. y Decavial SAICAC, hizo un único planteo preliminar, ya que pidió apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la querella. Se trata de un reclamo apoyado en el decreto presidencial 274/2025, aunque el organismo ya fue revalidado como acusador particular en varias oportunidades, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Posteriormente, el TOF N° 7 llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando se escucharán los planteos preliminares de la defensa de Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos S.A., y acusado de pagar una coima.

En tanto, la expresidenta Kirchner es investigada como presunta jefa de la asociación ilícita, mientras que hay 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración.