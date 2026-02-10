PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
10 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Circunvalación Noroeste
Los Cachorros
Copa Argentina
Ente Regulador
Francisco Coltrinari
Karate
China Suárez
Bad Bunny
Causa cuadernos
Circunvalación Noroeste
Los Cachorros
Copa Argentina
Ente Regulador
Francisco Coltrinari
Karate
China Suárez
Bad Bunny
Causa cuadernos

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Causa Cuadernos: se retomaron los planteos de las defensas

Abogados de empresarios y exfuncionarios buscan impugnar la investigación y pedir la nulidad.
Martes, 10 de febrero de 2026 22:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del debate oral y público que se lleva a cabo por la causa denominada Cuadernos de las Coimas, los defensores de los acusados expusieron este martes sus argumentos, buscando impugnar la investigación y plantear una posible nulidad, como ya lo habían hecho la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido.

Notas Relacionadas

En esta etapa de las audiencias ya se habían escuchado los planteos preliminares de los exfuncionarios y hoy fue el turno de los abogados defensores de los empresarios y de otros acusados.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escucharon la defensa de Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson.

Por su parte, la defensa de Miguel Marcelino Aznar, titular de Vialco S.A. y Decavial SAICAC, hizo un único planteo preliminar, ya que pidió apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la querella. Se trata de un reclamo apoyado en el decreto presidencial 274/2025, aunque el organismo ya fue revalidado como acusador particular en varias oportunidades, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Posteriormente, el TOF N° 7 llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando se escucharán los planteos preliminares de la defensa de Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos S.A., y acusado de pagar una coima.

En tanto, la expresidenta Kirchner es investigada como presunta jefa de la asociación ilícita, mientras que hay 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD