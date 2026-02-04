Cristina pidió la nulidad del juicio por los cuadernos

El abogado de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos, Carlos Beraldi, pidió ayer la nulidad del juicio y apuntó contra los arrepentidos en la primera audiencia sobre el caso luego de la feria judicial.

En el encuentro, llevada a cabo por el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) vía Zoom, se dio inicio a las "cuestiones preliminares".

Por su parte, el exministro de Planificación Julio De Vido también se sumó al pedido de anulación, ya que es otro de los imputados que se encuentra acusado principalmente de ser el organizador de una asociación ilícita y es señalado como "pieza clave" en una estructura jerárquica destinada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios, además de recibir sobornos en reiteradas oportunidades.

Según fuentes judiciales, Beraldi calificó como una "estafa" el accionar de los 31 arrepentidos y argumentó que las declaraciones fueron obtenidas "bajo presión o manipulación" y que "carecen de registros audiovisuales válidos".

En esa línea, sostuvo que tanto el juez como el fiscal del proceso, en sus inicios, fueron "elegidos a dedo" y que la causa nació de un proceso "irregular".

Beraldi reiteró que el cargo de asociación ilícita "ya fue juzgado en la causa Vialidad", por lo que juzgar a la expresidenta nuevamente por los mismos hechos "sería inconstitucional".

También planteó la existencia de "episodios mafiosos", espionaje y manipulación judicial durante la etapa de instrucción. "Estamos en presencia de un proceso nulo" viciado por esas maniobras, sostuvo.

Defensa de De Vido

Luego habló el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, quien solicitó pidió la suspensión del proceso. Uno de sus argumentos fue la "vaguedad" de las acusaciones contra su cliente.

"No hay una descripción de qué manera el señor De Vido habría formado parte de la ejecución de esos supuestos hechos, que solo fueron consignados de manera absolutamente indeterminada y puramente genérica", dijo. "No hay ninguna acción u omisión atribuida al señor De Vido que se haya definido con precisión", insistió.

También planteó que en la causa Vialidad, en la que se juzgó los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz y que terminó con la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión, De Vido fue absuelto.