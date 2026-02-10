Hay conciliación y la UTA da marcha atrás con el paro anunciado para este miércoles

Luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Salta confirmara que adhería al paro nacional de transporte convocado para este miércoles 11 de febrero, anunció que la autoridad de aplicación dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector con las cámaras empresarias.

El anuncio había sido realizado por el secretario general del gremio en la provincia, Pedro Fernando Cruz, quien comunicó que la seccional local acompañaba la medida impulsada por el consejo directivo nacional del sindicato. Pero luego de unos minutos dieron un paso atrás cuando se anunció la conciliación obligatoria.

Según se informó oficialmente, el paro de actividades iba a a comenzar a la medianoche del miércoles