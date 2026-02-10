Inflación de enero: ¿cuáles fueron los rubros que más subieron?

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Tras el índice de inflación de enero del 2,9, los rubros que más subieron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, y se mantuvo muy cercana a la de diciembre, que había sido de 2,8%, según los datos oficiales del Indec.

El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo.