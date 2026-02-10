Gimnasia y Tiro: a días del debut en la Primera Nacional, el plantel no entrenó por falta de pago

En Gimnasia y Tiro, a días de su debut frente a Colegiales en la Primera Nacional, el plantel se plantó y decidió no entrenar por falta de pago.

Los jugadores, pese a que había un previo acuerdo con los dirigentes del club de calle Vicente López, aunque que falló la comunicación, optaron llevar adelante una fuerte medida de fuerza: se negaron a entrenar.

El paro de actividades impuesto por el plantel sorprendió a gran parte de la dirigencia albiceleste, ya que reunieron los fondos necesarios para cumplir con lo prometido y en las próximas horas harán efectivo el pago.

No es la primera vez que el plantel toma una decisión de esta magnitud: en el regreso a las actividades para encarar esta temporada también se negó a entrenar por los mismos motivos. En esa oportunidad todavía no se había llegado a un convenio entre ambas partes.

Con este percance, el cual se resolverá entre hoy y mañana, Fernando "Tete" Quiroz, técnico millonario, no pudo poner en cancha y comenzar a definir el once titular que enfrentará a Colegiales, el viernes, en el estadio Gigante del Norte (David Michel Torino), a partir de las 22.