¡Gimnasia y Tiro le ganó a Chaco For Ever y se quedó con el Triangular de Verano!

Gimnasia y Tiro le ganó 1 a 0 a Chaco For Ever en la culminación del Triangular de Verano en Salta y se quedó con el primer puesto. El partido, que contó con el arbitraje de Federico Guaymás Tornero, se disputó en el estadio Michel Torino.

A los 4 minutos del primer tiempo, Fabricio Rojas puso en ventaja al millonario.

Foto: Javier Rueda

Cabe recordar que Gimnasia empató con Central Norte el viernes pasado 2 a 2 y luego el cuervo igualó 1 a 1 con Chaco For Ever (el martes), por lo que el albo obtuvo el primer lugar al ganar este partido, mientras que Central sumó dos puntos y los chaqueños solo una unidad.