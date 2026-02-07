PUBLICIDAD

Salta

Sáenz acompañó a familias afectadas por el temporal en El Galpón y Metán

“El objetivo es estar cerca de la gente en los momentos difíciles. Nuestra prioridad es cuidar a cada vecino y acompañar a cada familia hasta que pueda volver a su hogar con seguridad y tranquilidad. No los vamos a dejar solos”, expresó el mandatario en su publicación.
Sabado, 07 de febrero de 2026 20:04
A través de sus redes sociales, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, informó que estuvo en las localidades de El Galpón y Metán acompañando a las familias afectadas por el reciente temporal y supervisando el operativo integral de asistencia que se despliega en territorio.

“El objetivo es estar cerca de la gente en los momentos difíciles. Nuestra prioridad es cuidar a cada vecino y acompañar a cada familia hasta que pueda volver a su hogar con seguridad y tranquilidad. No los vamos a dejar solos”, expresó el mandatario en su publicación.

 

Sáenz destacó además el trabajo articulado de los distintos organismos provinciales que participan del operativo, y agradeció especialmente a los equipos de los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad, como así también a Defensa Civil, Salud y Vialidad, que continúan brindando asistencia y respuesta ante la emergencia.

