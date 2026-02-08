PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
8 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Terminal de Salta
Crisis en Venezuela
Minería
Vélez
Liga Profesional de Fútbol
León XIV
Kristalina Georgieva
Papa León XIV
Liga Profesional de Fútbol
temporal en metan y el galpon
Terminal de Salta
Crisis en Venezuela
Minería
Vélez
Liga Profesional de Fútbol
León XIV
Kristalina Georgieva
Papa León XIV
Liga Profesional de Fútbol
temporal en metan y el galpon

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Temporal en Metán: la lluvia provocó el destrozo de un canal y partió una calle

La lluvia histórica de 200 milímetros provocó el colapso del sistema de desagüe en la zona oeste. Basura y escombros obstruyeron el paso del agua y el pavimento cedió por completo frente al barrio 157 Viviendas.
Domingo, 08 de febrero de 2026 19:32
Foto: El Tribuno
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fuerte temporal que azotó al sur de la provincia dejó nuevos daños estructurales en San José de Metán, donde el desborde de un canal destruyó parte de la calle Santa Rosa, obligando a iniciar trabajos de emergencia con ripio y tierra para restablecer la circulación.

Notas Relacionadas

Los destrozos se registraron en la intersección de Santa Rosa y Los Plátanos, entre el barrio 157 Viviendas y el jardín de infantes de la zona. Allí, la fuerza del agua socavó el pavimento y dejó inutilizable casi media calzada, especialmente el tramo que se encuentra frente a una plazoleta del barrio.

Foto: El Tribuno

La caída de cerca de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, un registro extraordinario para la región, provocó inundaciones repentinas, calles anegadas y daños en distintos sectores urbanos.

En ese punto crítico, la acumulación de residuos habría agravado la situación. Entre los elementos arrastrados por el agua se encontraron basura, partes de bicicletas, palos, botellas y otros objetos que obstruyeron el ingreso del caudal al sistema de desagüe, generando presión hasta provocar el desborde y la destrucción del pavimento.

El episodio se suma a otros colapsos registrados en la ciudad durante el mismo temporal, como el ocurrido en la intersección de Buenos Aires y Juana Azurduy, donde también cedió la estructura de un canal subterráneo ante la fuerza del agua.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD