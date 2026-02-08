Vélez vs. Boca EN VIVO, minuto a minuto: el xeneize y el fortín cierran el domingo a puro fútbol

Boca Juniors se mide ante Vélez Sarsfield en el estadio Jose Amalfitan, por el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El “Xeneize” buscará sumar una victoria como visitante que le permita consolidarse en la tabla de posiciones y ganar confianza en el inicio del certamen. Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, el equipo intentará imponer su jerarquía en un escenario históricamente complicado, donde cada partido suele disputarse con gran intensidad.

Por su parte, Vélez Sarsfield afrontará el compromiso con la intención de hacerse fuerte en Liniers y aprovechar el apoyo de su gente. El “Fortín” apunta a ratificar su buen momento y a repetir actuaciones sólidas desde lo colectivo, en un duelo que promete ser atractivo y clave para las aspiraciones de ambos en el Torneo Apertura.