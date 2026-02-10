El Ente Regulador ordenó eximir del pago del agua a usuarios afectados en Rosario de Lerma

El Ente Regulador de los Servicios Públicos intervino ante la problemática registrada en el servicio de agua potable en la ciudad de Rosario de Lerma, donde numerosos vecinos se vieron afectados por cortes, falta de presión y elevados niveles de turbiedad que impidieron el consumo seguro del agua.

Luego de realizar un relevamiento en distintos barrios y mantener entrevistas directas con los usuarios, el organismo de control resolvió una serie de medidas destinadas a resguardar los derechos de la población. Entre ellas, ordenó que se exima del pago de la tarifa de agua a todos los usuarios perjudicados, por la totalidad de los días en los que el servicio no fue prestado en condiciones adecuadas.

Si bien desde el Ente señalaron que la situación se encuentra en proceso de normalización como consecuencia de obras y acciones ejecutadas por la empresa prestadora COSAYSA, se remarcó que la facturación del servicio debe ajustarse estrictamente a su efectiva prestación.

Cortes, baja presión y turbiedad

En ese marco, el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, explicó que se trata de una “incidencia colectiva en el servicio de agua potable”, cuyos efectos “se traducen en cortes de servicio, baja presión y elevados niveles de turbiedad que tornan indisponible el agua para su consumo”.

“En consecuencia, estamos ordenando distintas medidas. La primera es la provisión alternativa de agua, ya sea mediante camiones cisterna o la entrega de envases, para garantizar el acceso a un elemento esencial como es el agua para el consumo poblacional”, sostuvo Saravia.

"Si el servicio no está prestado, no se puede cobrar”

Asimismo, el titular del organismo fue contundente respecto al cobro del servicio: “Estamos ordenando a la empresa Agua del Norte que no cobre la tarifa en relación a todos los días en que la gente se ha visto afectada o privada de un servicio esencial. La norma es clara: si el servicio no está prestado, no se puede cobrar”.

Además, personal del Ente Regulador recorrió los barrios de Rosario de Lerma atendiendo reclamos, brindando asesoramiento a los vecinos y gestionando el otorgamiento de subsidios para familias en situación de vulnerabilidad.

“Esta es la política del Ente Regulador y la vamos a seguir sosteniendo. Seguimos trabajando en defensa de los usuarios”, concluyó Saravia.