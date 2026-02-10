Hay conciliación y la UTA da marcha atrás con el paro anunciado para este miércoles

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Salta confirmó que se adherirá al paro nacional de transporte convocado para este miércoles 11 de febrero, en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector con las cámaras empresarias.

El anuncio fue realizado por el secretario general del gremio en la provincia, Pedro Fernando Cruz, quien comunicó que la seccional local acompañará la medida impulsada por el consejo directivo nacional del sindicato.

Según se informó oficialmente, el paro de actividades comenzará a la hora cero del miércoles y responde a la falta de acuerdo paritario con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

La decisión implica la suspensión del servicio de colectivos urbanos durante toda la jornada, lo que afectará a miles de usuarios del transporte público en la ciudad y el área metropolitana.