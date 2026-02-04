Inflación en Argentina. Lucas Dapena: "Este proceso de desinflación va a continuar"

Lucas Dapena, economista, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta y miembro de la Fundación Mediterráneo en el cargo de Economista Jefe de la Región NOA IERAL opinó acerca de la situación económica argentina y elogió el buen trabajo que hace el Gobierno nacional. A lo largo de la entrevista resaltó la fuerte caída de la inflación y celebró que ya no haya incrementos en la misma a causa de la emisión monetaria.

Además señalo que "está perfecto" el nuevo formato para medir la inflación que impulsa el gobierno, ya que "la canasta va cambiando y se tiene que actualizar".

¿Qué opina del nuevo formato para medir la inflación que anunció el gobierno nacional?

Está bien, está perfecto ¿Por qué? Porque la canasta de bienes sobre la que se mide la inflación va cambiando a lo largo del tiempo. En la canasta anterior, si no me equivoco, tenía hasta teléfono fijo. Cosas que hoy por hoy ya nadie utiliza, ya no se tienen en cuenta. Entonces, el tema es que todos estos servicios tecnológicos están totalmente subrepresentados en lo que es el IPC. Es algo bueno, es algo excelente que se actualicen los bienes y servicios que se tienen en cuenta para medir el IPC, que es lo que nosotros conocemos naturalmente o comúnmente como inflación. Pero es una canasta que hace tiempo que se mantiene.

Últimamente está tomando mucha más importancia dentro de lo que son los consumos familiares, aparte de toda esta parte tecnológica que puede ser Netflix, Internet, teléfono y celular, está tomando mucha importancia lo que es el tema servicios. Porque la participación porcentual que tienen los servicios dentro de la economía familiar, está cambiando radicalmente con respecto a los últimos 20 años ¿Qué quiero decir con esto? Lo que uno pagaba de luz hace 20 años, no es la misma proporción de lo que se paga hoy. Una cuestión que también hay que decirle a la gente, en cualquier país del mundo uno pagaba lo que corresponde. Acá por medidas políticas, se subsidiaba y no se llegaba a pagar lo que correspondía. Y ese subsidio lo pagábamos entre todos, no es que era gratis la luz. Eso se pagaba con emisión monetaria y generaba a la vez inflación que repercutía en los sectores más vulnerables.

Lucas Dapena durante una conferencia en la UCASal.

¿Cree usted que el gobierno alcanzará la meta de inflación cero para agosto de 2026?

En verdad no sé si la va a alcanzar. Lo que sí es claro es que la tendencia a la baja de la inflación, es decir, este proceso de desinflación va a continuar. Lo que no está claro es si va a ser cero en agosto. Puede empezar cero coma algo pero no sé si llegará a ser cero. Lo que ha cambiado y esto sí está bueno que lo sepan, es que por suerte ya no tenemos más inflación por emisión monetaria. Es la peor de todas. Es cuando al gobierno nacional no le alcanza para pagar, por lo que se fabrica dinero y al hacerlo tiene inflación. El principal problema en los últimos 50 años fue la inflación como consecuencia de la monetización del déficit. Ese es el nombre técnico. Significa que como no le alcanzaba la plata al gobierno nacional, emitía dinero. Tenía dos pesos y dos manzanas, le metía dos pesos más. Eso genera inflación.

Esa inflación ya no la tenemos más ahora, porque no está emitiendo para financiar un déficit. Lo que sí tenemos todavía es mal ajuste de precios, porque se siguen actualizando muchas tarifas. Por eso es que si la inflación en diciembre fue del 2,8%, ajustan, por ejemplo, electricidad y sube un 4% Entonces, como todavía se sube por encima de la inflación que hubo, sigue presionando la suba. Por eso es que cuesta tanto bajar de este 2,8 a que empiece con un 0,4.

No es una inflación como consecuencia de la monetización del déficit, porque ya no hay déficit, sino como consecuencia de que se siguen ajustando precios relativos que tienen muchísima incidencia en la canasta familiar ¿Cuáles son estos precios relativos? Gas, luz, combustibles, etc. Por la quita subsidios, se siguen ajustando. Todo eso se sigue acomodando por encima de la inflación.

Un gráfico del INDEC muestra la contundente baja de la inflación.

¿Qué opina del aumento de los alimentos en este último tiempo? ¿Cómo cree que pueda impactar en la inflación núcleo?

Uno tiene la inflación núcleo y después están también los aumentos estacionales de alimentos. Por ejemplo, si sube el tomate un 100%, eso impacta pero después al mes siguiente baja. Entonces, en lo que puede impactar la suba de los alimeentos es el tema es que los salarios no se están ajustando para todos, de acuerdo a pautas internacionales. Es decir ¿se está haciendo un trabajo con respecto a acomodar precios relativos como cualquier economía del mundo? Sí. Ahora bien, lo estamos pagando todos nosotros los argentinos, pero con el gran problema que hay sectores que están siendo mejores que otros. Entonces pueden ajustar sus salarios mejor que otros sectores. Aparte de eso, hay sectores en los cuales tenés muchísimo empleo informal, que tampoco se ajusta por lo que dicen los gremios, los sindicatos.

El problema que estamos viendo es que siguen subiendo los precios, porque no se han acomodado. Yo les hablaba al principio sobre esto de que la desinflación va a seguir, pero lo mismo se van a continuar ajustando muchos precios.

Los salarios no se ajustan por igual en todos los sectores de la economía. Ni hablar entre los trabajadores que están en el blanco, que son los formales y los informales. Esos últimos no tienen ningún tipo de protección, de ajustes. Si la inflación pasa de un 30% a un 60%, no pueden trasladar a precios. Por eso son los que más sufren los que cobran menos y ni hablar de los que están en negro.

Tema Dólar ¿está atrasado?

No. Yo creo que el dólar dejó ser también un tema candente porque se estabilizó alrededor de los $1.450 / $1.500. Lo que sí queda todavía es terminar de liberar los últimos resabios de cepos que hay dando vueltas. Pero el dólar, fijate vos, en términos generales, ya ha salido un poco de ser el termómetro típico de la economía. Se ha estabilizado alrededor de esos $1.450, $1.500, $1.520, $1.530.

No debería haber inconveniente con respecto a falta de dólares porque las cosechas de este año vienen muy bien y el sector energético junto al minero, también vienen muy bien. Son los que van a nutrir de dólares a la economía argentina. Con los gastos y las deudas que están emitiendo grandes empresas en el exterior, traen esos dólares y al no haber faltante de los mismos, no se debería ver una presión hacia una suba del precio.