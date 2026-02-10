Hoy se sabrá cuánto fue la inflación de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que habría experimentado una leve desaceleración respecto al cierre del año pasado, en medio de la polémica por la postergación de la nueva medición y la salida de Marco Lavagna.

El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%, según estiman los analistas privados.

Así, el indicador -que el organismo estadístico revelará con la vieja medición- se habría mantenido por encima del 2% a pesar de preverse un leve descenso en el camino ascendente de los últimos meses.

Estimaciones previas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del primer mes del 2026 habría estado en 2,4% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 22,4%.

A modo de anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires en el mes pasado alcanzó el 3,1%, una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%). En la comparación interanual, la variación de precios en el territorio porteño alcanzó 31,7%.

El dato porteño aparece más elevado que las estimaciones a nivel nacional, debido a que el IDECBA ya tiene la formula actualizada para medir la inflación, al hacerlo sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.

Aumentos de algunos rubros

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,2%, registrando los principales aumentos en los rubros restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3,1%) y salud (2,8%). La variación interanual fue estimada en 32%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, asoció la baja mensual a tres factores: "alimentos y bebidas no estacionales descenderían más de 1,5 puntos porcentuales, por carne más calma; baja en regulados tras fuertes subas en transporte público, nafta y tabaco de diciembre, y dólar estable que abarató ciertos bienes del resto de la núcleo".

EcoGo Consultores estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%.