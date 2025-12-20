Hoy se realiza la muestra anual de Robótica Educativa

Hoy, el COPAIPA, ubicado en Zuviría 291, será sede de una Muestra anual de Robótica Educativa, un espacio donde se podrán conocer y experimentar diversas tecnologías aplicadas a la educación y la innovación.

La exposición de los alumnos podrá visitarse en tres horarios: de 9.30 a 12; de 15 a 17.30 y de 18 a 19.30 horas. Está pensada para personas de todas las edades, docentes, estudiantes y público en general interesado en la tecnología. La actividad es gratuita.

El evento es organizado por IITA (Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada en Salta), institución que desde hace varios años participa en eventos mundiales de robótica, representando a la región en competencias internacionales. Durante la muestra se presentarán desafíos y experiencias de instancias internacionales como RoboCup y WRO (World Robot Olympiad), permitiendo conocer cómo se preparan los equipos para este tipo de competencias.

Durante la jornada se mostrarán aplicaciones de la robótica en educación para todos los niveles, destacando cómo estas herramientas potencian el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento lógico desde edades tempranas. Además, se exhibirán tecnologías utilizadas en la robótica competitiva, como cámaras con reconocimiento de imágenes, donde se aplica Inteligencia Artificial para la detección de objetos, colores y formas.