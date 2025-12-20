Muerte de Javier Saavedra: "La puerta del baño estaba cerrada por dentro"

El fiscal penal Santiago López Soto brindó nuevos detalles sobre la muerte de Javier Nicolás Saavedra, quien fue hallado sin vida el 15 de septiembre pasado en la Alcaidía, un día antes del juicio que debía afrontar por el crimen de Jimena Salas. Según la investigación, la muerte de Saavedra fue autoinfligida, producto de una lesión profunda que le causó un desangramiento. La confirmación se obtuvo a través de una autopsia médico-legal realizada por tres médicos, dos de ellos del equipo del Cuerpo Médico Forense, y uno propuesto por la familia de Saavedra.

López Soto detalló que los estudios médicos revelaron que la lesión sufrida por Saavedra no fue superficial, sino que atravesó venas, arterias y músculos, lo que provocó un fuerte desangrado. "Fue una herida profunda, lineal, y que no deja dudas de que fue autoinfligida. No se encontraron indicios de participación de terceros en este hecho", explicó el fiscal a Radio Salta.

El fiscal Santiago López Soto

El lugar donde se encontró a Saavedra, un baño pequeño en su celda, también fue clave para la investigación. El fiscal explicó que, "la puerta del baño estaba cerrada por dentro, lo que dificultaba el acceso, y se encontró una gran cantidad de sangre en el lugar. También hallaron el elemento con el que se cortó, lo que refuerza la hipótesis del suicidio". Saavedra llegó sin vida al Hospital del Milagro, donde se intentó reanimarlo, pero fue en vano.

Intento previo de suicidio

López Soto también hizo referencia a la situación de Saavedra en el penal antes de su muerte, subrayando que no estaba aislado, sino que se encontraba en un pabellón compartido con otros internos. Sin embargo, el fiscal aclaró que "una semana antes de su fallecimiento, Saavedra fue aislado temporalmente debido a un intento previo de suicidio, cuando ingirió pastillas". Este incidente ocurrió a principios de septiembre, y se trató de un hecho aislado que llevó a los encargados del penal a tomar medidas preventivas.

López Soto destacó que, "en ese momento, Saavedra no estaba habituado al consumo de pastillas. Según él, las había conseguido de un compañero, aunque no se pudo determinar cómo llegaron a ingresar al penal". Este hecho no fue considerado un intento grave de suicidio, pero fue lo que motivó que Saavedra fuera sancionado y aislado durante tres días.

"Culpaba al sistema judicial"

Uno de los elementos clave que surgió de la investigación fueron las anotaciones dejadas por Saavedra. El fiscal mencionó que, "en una carta hallada en su pantalón, Saavedra culpaba al sistema judicial por su situación y manifestaba su frustración". En esa carta, el imputado "dejó en claro su desgano y cómo sentía que el sistema judicial lo había llevado a tomar esa decisión tan extrema".

López Soto también explicó que Saavedra había dejado otras anotaciones, en las que "hacía referencia a la evolución de su situación en el penal, mostrando signos de decaimiento y desmotivación". Sin embargo, no se trató de notas que indicaran directamente un intento de suicidio, pero sí fueron indicios que apuntaban a un estado emocional deteriorado.

En el veredicto del 7 de noviembre, los jueces declararon de manera categórica que Javier Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas, de más de 40 puñaladas el 27 de enero de 2017 en Vaqueros.