Caso Jimena Salas: la Justicia confirmó que el fallecido Javier Saavedra fue uno de los autores del crimen

La Justicia salteña declaró a Javier Nicolás Saavedra, quien murió mientras se acercaba el juicio por el crimen de Jimena Salas, responsable del brutal homicidio ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, al considerar que existen pruebas suficientes que confirman su autoría material en el hecho que conmocionó a toda la provincia.

En el mismo fallo, los jueces dispusieron absolver a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra por el beneficio de la duda, y ordenaron profundizar la investigación para identificar al segundo hombre que participó del ataque —conocido en la causa como “H2”—, cuya identidad aún permanece desconocida.

Desde la Unidad Fiscal interviniente señalaron que esperarán conocer los fundamentos del fallo para analizar su eventual apelación. No obstante, recordaron que las diligencias orientadas a identificar al segundo agresor ya están en curso desde antes del inicio del juicio, en el marco de una línea investigativa activa.

La investigación continuará...

El Ministerio Público Fiscal remarcó que la causa sigue abierta y en plena etapa de trabajo, con el compromiso de no detenerse hasta que todos los responsables estén plenamente identificados y sometidos a la Justicia.

Los jueces del caso Jimena Salas: Mónica Faber, José Luis Riera y Maximiliano Troyano. Foto: Javier Rueda.

Para la Fiscalía, el reconocimiento judicial de la autoría de Javier Saavedra representa un avance trascendental en la búsqueda de justicia, resultado de una labor “extensa, técnica y profundamente comprometida”, que permitió ponerle nombre a uno de los autores del crimen.

Durante el debate, la acusación se sostuvo en pruebas científicas, testimonios y reconstrucciones forenses que demostraron que Javier Saavedra fue uno de los hombres que ingresó a la vivienda de Jimena Salas y la atacó con extrema violencia, junto a un segundo agresor aún no identificado.

Los hermanos Damián y Adrián Saavedra fueron absueltos en el caso Jimena Salas.

Los peritajes genéticos, rastros levantados en la escena y análisis criminalísticos fueron determinantes para arribar a esta conclusión.

Desde la Fiscalía reafirmaron su compromiso de alcanzar la verdad total y asegurar justicia para las hijas y la familia de Jimena Salas, en lo que consideraron “un imperativo ético y moral” frente a un caso que marcó profundamente a la sociedad salteña.