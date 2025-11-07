VIDEO. URGENTE: Causa Jimena Salas. Absolvieron a los hermanos Saavedra por el beneficio de la duda y ordenaron la inmediata libertad

En el Salón de Grandes Juicios se reanudó este viernes la audiencia de alegatos finales en el proceso que se sigue contra los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, acusados por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros.

Foto: Walter Echazu

Durante la jornada, el Tribunal dio lugar a las réplicas y dúplicas de las partes. Por la Unidad Fiscal intervino la fiscal penal Mónica Poma, quien respondió a los planteos realizados por la defensa de los imputados. Luego, el abogado defensor Marcelo Arancibia presentó su dúplica final antes de que los acusados hicieran uso de la palabra.

Los hermanos Saavedra negaron su vinculación con el crimen

Primero habló Adrián Guillermo Saavedra, seguido por Carlos Damián Saavedra, quien pidió justicia y negó estar involucrado en el asesinato.

“No somos delincuentes, nunca nos hizo falta nada. Molestábamos a los vecinos con música fuerte, pero delincuentes nunca. Nunca robamos. No sé por qué hasta el día de hoy seguimos acá. Muchos supuestos”, expresó ante los jueces.

En su declaración, Carlos Damián Saavedra también mencionó a su hermano Javier, fallecido durante el proceso judicial, y cuestionó las pruebas genéticas que lo vinculan con la causa.

“El supuesto ADN de mi hermano, a quien trataron de cobarde cuando no está vivo para defenderse… Si están tan seguros de ese ADN, ¿por qué nos negaron una contraprueba? Mi hermano seguiría con vida”, sostuvo.

Cuando se le pidió referirse a su propia situación, reafirmó su inocencia:

“Nunca anduvimos por ese barrio. Nunca conocimos a Jimena Salas. Queremos justicia por ella, pero también por mi hermano y por nuestra familia”, concluyó.

Foto: Javier Rueda

La defensa insiste en la falta de pruebas

El abogado Marcelo Arancibia sostuvo que no existen pruebas firmes que vinculen a los acusados con el hecho. “Refutamos todo”, afirmó durante su exposición. Según explicó, ningún testigo reconoció a los hermanos Saavedra en el lugar del crimen, no hay certeza sobre el perro involucrado en la investigación, y las versiones sobre los vehículos carecen de sustento probatorio.

La acusación inicial contemplaba prisión perpetua por homicidio calificado con alevosía, premeditación y femicidio, pero la Fiscalía finalmente pidió 12 años de prisión como partícipes secundarios de homicidio calificado, mientras que la querella adhirió al pedido, solicitando además que se considere robo con arma, en banda y en poblado.